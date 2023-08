Al menos una vez por semana Samuel Díaz Pulgar reúne a un grupo de jóvenes de distintas zonas de Caracas los lleva hasta la sede de plaza Venezuela del Consejo Nacional Electoral (CNE). La misión: inscribirse en el Registro Electoral Permanente (REP).

Según datos ofrecidos por la organización Voto Joven, cerca de 3 millones 500 mil jóvenes no están inscritos en el REP. Las razones son varias, pero una de las principales es que las únicas oficinas que están funcionando para este propósito están en las capitales de los estados del país. La propuesta de Voto Joven y de diversas organizaciones es que la nueva representación del CNE instale la mayor cantidad de puntos para la inscripción de nuevos votantes. Sin embargo, mientras esto ocurre, personas como Samuel se han encargado de tomar la tarea por cuenta propia y movilizar a quienes deseen inscribirse de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Aunque la inscripción en el REP es continúa y las personas pueden hacerlo en cualquier momento, el hecho de que tengan viajar a las capitales de los estados para el trámite hace cuesta arriba cumplir con esa tarea.

La importancia del voto joven en las elecciones venezolanas

“En 2013 la diferencia fue de unos 270.000 votos. La verdad es que dos o tres millones de personas pueden cambiar una elección”, dijo Samuel a Efecto Cocuyo para resaltar la importancia de la participación ciudadana en unas venideros comicios. “Yo he hecho el viaje unas ocho veces. Mi motivación nació porque me di cuenta que hay una gran población de jovenes que no están inscritos en el Registro Electoral”, indicó Samuel.

Desde hace un par de meses, me he propuesto llevar cada semana a 4-5 chamos a inscribirse en el Registro Electoral.



La semana pasada llevé a esta vecina, quien durante todo el viaje desde El Hatillo hasta la sede del CNE me contó lo emocionada que estaba porque podrá votar en… pic.twitter.com/stF7QRIf8J — Samuel Díaz Pulgar (@SamuelDiazP) August 29, 2023

Su publicación en redes sociales se hizo viral y atrajo comentarios positivos de cientos de personas que realzaron la acción de Samuel. “Esto se ha ido expandiendo a personas que ahora me contactan por redes sociales para preguntarme cómo pueden hacer para inscribirse. También creo que hay mucha desinformación”, explicó el joven venezolano.

“Nos ponemos de acuerdo. Los espero. Los dejo en la puerta del CNE. Se inscriben y luego regresamos juntos. Si todos nos ponemos en esa acción pudiéramos hacer algo muy poderoso”, afirmó Díaz Pulgar, quien agregó que espera seguir haciendo esto por mucho tiempo más y confía en que pueda replicarse en otros lugares.

Movilizarse largas distancias para inscribirse en el Registro Electoral Permanente

Samuel pone un ejemplo que es bastante ilustrativo: si vives en Valles del Tuy tienes que viajar hasta Los Teques para poder inscribirte. Lo mismo si vives en Nirgua, debes viajar hasta San Felipe para llegar a la oficina del CNE. Este tipo de viajes, en el contexto actual de escasez de combustible y de poder adquisitivo, hacen una mezcla perfecta para que muchas personas no se motiven a realizar la inscripción.

Justamente, a principios de semana, un grupo de estudiantes acudió al CNE para entregar un documento en el que exigían que la nueva dirigencia se debe abocar a que la inscripción en el REP sea más accesible para los venezolanos. En el caso de la Universidad Central de Venezuela (UCV), cerca del 25% de los estudiantes no están inscritos en el REP, según lo dicho por el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de esa casa de estudios, Jesús Mendoza. Esta situación se repite en otras universidades del país. La idea de los estudiantes es que el CNE instale puntos móviles en las universidades y así facilitar la gestión para los estudiantes.

La organización Voto Joven también hizo un llamado de atención en este tema y le pidió a la nueva representación del CNE que haga campañas para motivar la inscripción de los jóvenes.

