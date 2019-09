Comisión de investigación para Venezuela depende de Consejo de DDHH de la ONU - Efecto Cocuyo

La propuesta de creación de una comisión de investigación de las Naciones Unidas (ONU), para que determine responsabilidades individuales por las violaciones de derechos humanos en Venezuela, depende de la voluntad de los Estados según explicó el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels.

En entrevista para Efecto Cocuyo, este lunes 9 de septiembre, Daniels explicó que este tipo de resoluciones se presentan por iniciativa de los Estados ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en este caso fue hecha por los países miembros del Grupo de Lima.

El pasado 4 de septiembre, un grupo de 109 Organizaciones No Gubernamentales emitieron un comunicado en el instan a los Estados miembros del Consejo a adoptar una resolución que establezca una comisión de investigación sobre Venezuela.

Los países que forman parte del Grupo de Lima emitieron una declaración conjunta, el 25 de febrero, en el que deciden impulsar la designación por parte del organismo multilateral de un «experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación de Venezuela», en seguimiento a las «violaciones de derechos humanos«.

Posible discusión

Daniels explicó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solo discute las peticiones que tienen gran probabilidad de ser aprobadas.

«Sólo llegan al Consejo las peticiones que se tiene la certeza que van a ser aprobadas. Es decir, quien presenta la moción, si sabe que va a tener los votos, la presenta. Sino cree que va tener los votos, no la presenta», detalló. Si se aprueba, el tema entra en la lista de propuestas a dialogar por el organismo. Las ONG sabrán si se discutirá la petición en la ONU este próximo jueves, 12 de septiembre.

«Hay muchas dudas de que efectivamente se apruebe porque la Alta Comisionada (Michelle Bachelet) no ha dado su apoyo, entonces algunos países no han manifestado estar a favor. Pero hay esperanza de que se logre la mayoría. Hasta que se presente la propuesta, no lo sabemos», comentó Daniels.

Si la propuesta para la creación de la comisión es aprobada, se nombrarían los integrantes que deberán presentar un plan de trabajo, un cronograma, las pautas sobre cómo harían la investigación y cuando se propondría el primer informe para establecer responsabilidades en materia de violación de derechos humanos.

«Si se aprueba sería ya el establecimiento del cronograma para hacer efectiva el mandato de la comisión», concluyó Daniels.