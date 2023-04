Comienzan trámites para repatriar cuerpos de venezolanos fallecidos en Ciudad Juárez

Familiares de los venezolanos fallecidos durante el incendio en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México, informaron que los trámites para repatriar los cuerpos comenzaron el miércoles 11 de abril. Para este viernes 14 de abril algunos ya se trasladaron al territorio mexicano con el fin de reconocer los cadáveres.

El proceso empezó 15 días después de la tragedia, que dejó 40 migrantes muertos (incluyendo 7 venezolanos, 6 hondureños, 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos y un colombiano) en un centro de detención en Chihuahua. Autoridades notificaron a medios locales que personal proveniente de Venezuela arribó a México para comenzar con la identificación y la repatriación.

«Hoy el familiar encargado de ir a México va en vía a reconocer el cuerpo. Ni papá ni mamá pudieron ir, así que la familia se reunió y designó a un primo mío. Una vez que estén listos con el cuerpo, lo van a llevar a Maiquetía y de allí estamos preparando el traslado hacia Guárico, que es de donde es mi familia», dijo a Efecto Cocuyo Daniel Marchena, hermano de Samuel Marchena, una de las víctimas mortales.

Yesica Barrios, pareja del fallecido José Rafael Mendoza Ferrer, comentó que representantes del gobierno venezolano contactaron con los familiares directos para acelerar los procedimientos legales.

«Se está manejando todo con mucha discreción, pero la repatriación ya es segura. Gente del gobierno vino para hacerlo todo», dijo Barrios vía telefónica.

De acuerdo con datos de El Diario de México, el gobierno de López Obrador aseguró que apoyaría y se encargaría de la estancia de las familias que acuden a Ciudad Juárez a buscar los cuerpos.

Un proceso lento

Medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales reportaron que los representantes de Colombia, Guatemala, Ecuador, Honduras y El Salvador tardaron poco tiempo en contactar con los parientes de las víctimas y tramitar los documentos necesarios. No obstante, no fue el caso de Venezuela.

Hasta el 10 de abril, familiares de los migrantes venezolanos fallecidos reclamaban acciones del gobierno de Nicolás Maduro y denunciaban retrasos en el proceso de repatriación.

En el siniestro del 27 de marzo murieron los venezolanos Joel Alexander Leal Peña (20), Orangel José López Guerrero (22), Orlando José Maldonado Pérez (26), Oscar José Regalado Silva (25), Rafael Mendoza Mendoza (22), Rannier Edelber Requena (29) y Samuel José Marchena Guilarte (29).

El canal de noticias digital Vice World News publicó recientemente un reportaje en el que asegura que el incendio ocurrió porque las personas que estaban detenidas no “pudieron, o no pagaron, un soborno de 200 dólares a los guardias de seguridad para que los liberaran”.

Actualmente los cruces comerciales desde Ciudad Juárez están restringidos debido a la oleada de migrantes, en su mayoría venezolanos, que intentan llegar a la frontera con Estados Unidos. El diario La Verdad de Juárez informó este 14 de abril que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) suspendió las operaciones de tránsito comercial por el puente internacional Córdova-Américas hasta nuevo aviso.

De acuerdo con a Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, conocida como RV4, en la actualidad hay 7,24 millones de venezolanos migrantes y refugiados en el mundo, que huyen de la grave crisis humanitaria compleja que continúa afectando a su propio país. La cifra sigue en aumento.