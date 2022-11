Diez claves sobre la Encovi 2022 que todo venezolano debe saber

Ante la preocupación por la falta de cifras oficiales públicas en Venezuela, académicos realizan cada año la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de los venezolanos (Encovi) con el fin de conocer la realidad del país. En su octava edición, la Encovi de este 2022 registra las consecuencias de la crisis y de la reciente reactivación económica.

Estas son 10 claves sobre los principales hallazgos que arrojó la Encovi 2022, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab):

1️⃣ Pobreza se redujo en Venezuela por primera vez en 7 años

La pobreza multidimensional (que incluye vivienda, educación, empleo, servicios e ingresos) bajó de 65,2% en 2021 a 50,5% en 2022. La razón, según los investigadores del estudio, son las mejoras en el ingreso y el empleo.

La pobreza por ingresos también se redujo: la pobreza extrema pasó de 68% en 2021 a 53,3% en 2022, mientras que la pobreza total bajó de 90,9% a 81,5% en ese mismo período.

Sin embargo, se prevé que la reducción de la pobreza se estanque mientras no haya políticas públicas de inclusión social que permitan incorporar competitivamente a más venezolanos en el mercado. Según los investigadores de la Encovi, la pobreza por factores sociales va en aumento, por lo cual el país no va a poder seguir recuperándose de la pobreza solamente por el crecimiento económico.

2️⃣ Hay un repunte económico, pero se mantiene la inflación

La población en edad de trabajar (de 15 a 65 años), la económicamente activa, creció de 50% en 2021 a 56,2% en 2022. También se registró un alza en el empleo formal en el sector privado y en la administración pública: representa 50% de los ocupados. Entre la población económicamente inactiva, 52,2% se dedica al hogar.

A pesar del repunte, Venezuela se mantiene como la economía más inflacionaria del mundo y se calcula que la inflación cierre en 125% este 2022.

Un empleado público gana en promedio 113,3 dólares al mes. Un empleado en el sector privado percibe $ 149,8 y un trabajador por cuenta propia hace $ 142,3 mensuales.

De acuerdo con los investigadores de la Encovi, durante los primeros años de recuperación económica, la situación social de los hogares mejora al principio rápidamente, pero después el crecimiento empieza a ser cada vez menor.

«Venezuela está teniendo problemas para insertar a sus jóvenes en la sociedad, sacarlos de la familia e incorporarlos en la sociedad a través del empleo o a través del estudio. Eso es un problema de políticas públicas. Venezuela necesita una política pública de juventud, que no la tiene», dijo el sociólogo Luis Pedro España, investigador del proyecto Encovi.

La flexibilización económica permitió crecer levemente

3️⃣ Venezuela es el país más desigual del mundo

Venezuela es el país más desigual del mundo desde el punto de vista del ingreso: alcanzó niveles similares a los reportados en Namibia, Mozambique y Angola.

¿Cómo se explica esa desigualdad? En promedio, el venezolano que menos gana recibe solo 7,9 dólares, mientras que el que más gana recibe 70 veces más que el más pobre: 553,2 dólares.

La Encovi también destaca la desigualdad territorial: casi el 40% de los hogares con mayores ingresos está en Caracas, pese a que la ciudad capital solo concentra 16% de los hogares del país.

También existe una brecha en el salario de los hombres frente a las mujeres en cargos directivos: los directores ganan casi 200% más que las mujeres.

4️⃣ La cobertura educativa se reduce progresivamente

Ya en el contexto de pandemia, la Encovi 2021 reportó 550.000 estudiantes menos respecto a 2019-2020. Para 2022, la Encovi registró 190.000 estudiantes menosque en el período escolar anterior.

La cobertura educativa entre la población de 3 a 17 años sigue disminuyendo: 1,5 millones de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años permanecieron por fuera del sistema educativo (desescolarizados) en el período 2021-2022.

El grupo más afectado son los niños y niñas entre los 3 y los 5 años: la cobertura educativa es de solo el 56%, cifra que revela que casi la mitad de los niños entre los 3 y los 5 años no cuenta con el apoyo de la educación inicial.

La Encovi 2022 resalta que la pobreza aumenta los riesgos de exclusión educativa, pues los hogares buscan maximizar el aprovechamiento de su fuerza de trabajo para compensar la merma de los ingresos familiares.

5️⃣ Perfil migratorio cambiante

Más de 5 millones de venezolanos han salido del país desde 2015. Aunque los principales migrantes siguen siendo hombres, la población que emigra es cada vez menos joven. Para 2017 migraban más las personas entre los 15 y los 29 años, mientras que para 2022 el grupo de 30 a 49 años representa la mayoría.

La principal razón para emigrar sigue siendo la necesidad de buscar empleo en otro país (75%), seguida de la reunificación familiar. Además, ahora migran más personas que solo tienen educación primaria o menos, una diferencia en comparación con años anteriores.

También se ha incrementado la migración desde ciudades medianas y comunidades rurales. Hay menos migrantes de la Gran Caracas en comparación con 2017. Las personas que emigraron sin empleo y lograron conseguir trabajo, lo hallaron principalmente en el área de servicios y en ocupaciones elementales.

Los hombres venezolanos siguen migrando para conseguir trabajo | Foto: EFE/ Daniel Ricárdez

6️⃣ Disminuyen las remesas

La proporción de personas que envían ayudas a su hogar de origen se redujo de 59% en 2021 a 49% en 2022. Hay un aumento importante de los migrantes que manda menor cantidad y en menor frecuencia las ayudas, además de quienes dejaron de enviar ayudas.

En detalle, 57% de esos envíos se hacen 1 o 2 veces al mes, lo que contribuye en alguna medida a la reactivación del consumo en los hogares perceptores.

Según la Encovi, no se vislumbra un proceso de retorno masivo al país porque no hay condiciones para recibir de vuelta a los millones de ciudadanos que se establecieron en otros países. En general, la proporción de emigrantes retornados reportados por los hogares no supera el 6%.

7️⃣ Aún hay hambre, pero menos

Hay más hogares sin inseguridad alimentaria: de 11,8% en 2020 pasó a 21,9% en 2022. Dos de cada 10 venezolanos no están preocupados por quedarse sin alimentos.

Entre marzo de 2020 y julio de 2022 bajó de 49% a 30,7% la proporción de personas que sintieron hambre pero no comieron. En ese mismo período bajó de 34,3% a 13,9% la proporción de personas que no comieron todo un día.

8️⃣ Salud vuelve al nivel pre-pandemia

De acuerdo con la Encovi 2022, cerca de 1 de cada 5 personas reportó algún problema de salud o enfermedad, pero el uso de servicios públicos disminuyó, mientras que la atención se ha encarecido: 13% pagó por la consulta en ambulatorios y Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y 16% en hospitales.

A 9 de cada 10 personas que buscaron atención en salud le recetaron algún medicamento. En 65% de estos casos, las personas tuvieron que comprarlos todos.

La proporción de personas que reportaron tener seguro médico subió de 3% en 2021 a 10% en 2022.

Las personas van menos a centros de salud públicos

9️⃣ La población se reconoce principalmente como mestiza

Según la Encovi 2022, 3% de la población se reconoce como perteneciente a una etnia indígena, 8% afrodescendiente y 89% no se identifica con ninguna de esas dos categorías.

En referencia a la condición étnico-racial, 39% de las personas se reconocen como blancas, 58% como morenas y 3% como negras. Según la autopercepción del color de piel, 29% se reconoce como blanco, 67% mestizo y 4% negro.

🔟 Programas sociales a la baja

Disminuyó la cobertura de los bonos gubernamentales: 48,4% de las personas mayores de 18 años reciben bonos este 2022. En 2021, la cobertura fue de 62%.

Según la encuesta, 69% de los hogares han recibido al menos 1 bono temporal en los últimos 12 meses (en 2021 lo recibían 71%).

Además, una de cada cuatro personas en edad de jubilación no recibe pensión (588.000 personas mayores). Entre las causas probables, destacan que su monto no es atractivo, que el sistema contributivo está fallando.

Las bolsas o cajas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) llegan a 90% de los hogares, pero solo 35% de ellos lo reciben mensualmente.

-Vea el estudio completo aquí