Cevamar es mucho más que un centro de aprendizaje de inglés

El Centro Venezolano Americano de Margarita (Cevamar) trabaja en el desarrollo de programas que contribuyen a generar bienestar en el estado Nueva Esparta, mientras ofrece la enseñanza del idioma inglés con los mejores cursos presenciales y online.

Con alianzas estratégicas con organizaciones de diversa índole, públicas y privadas, de la mano de jóvenes líderes y especialistas busca transformar positivamente realidades de su entorno.

“Logramos sufragar los gastos de estas actividades gracias a los planes de inglés que ofrecemos, tanto presenciales como online y si estás fuera de la isla o de Venezuela, también puedes ser parte de los generadores de cambio, inscribiéndote para aprender inglés desde nuestra plataforma On The Go”, dijo Jhonatan Rodríguez, director ejecutivo de Cevamar.

Potenciar habilidades de jóvenes

Los recursos que ingresan a través de los cursos de inglés son invertidos en programas que potencian habilidades de los jóvenes de las islas de Margarita y Coche. La grilla anual incluye iniciativas como Female Empowerment, G-Leaders, Next Generation of Journalists, Derecho Humanos, Here I Am, entre otros, que son 100% gratuitos.

Magaly Guédez, directora de Gestión Cultural y Desarrollo Social, expuso que de esta forma se trabaja en “el desarrollo personal, que es muy importante para crecer y prosperar. Los participantes exploran nuevas áreas y desarrollan la confianza en sí mismos y así pueden generar cambios positivos en nuestra sociedad”.

El conjunto de conocimientos y habilidades que se exponen en los programas de Cevamar ayudan a potenciar la autorrealización, con el objetivo de desarrollar e impulsar al máximo las capacidades personales de los participantes.

Aprendiendo inglés amplías tu gama de oportunidades personales y profesionales con el conocimiento del idioma universal; y además contribuyes positivamente en la sociedad neoespartana. ¡Inscríbete ya!

Para más información respecto a los programas de Cevamar, síguelos en todas las redes sociales como @accevamar, también puedes visitar la web www.accevamar.org o escribir al Whatsapp o Telegram +58 412 222 3031.