Cevamar: aprende inglés con clases innovadoras y divertidas

El Centro Venezolano Americano de Margarita (Cevamar) apuesta por mantenerse a la vanguardia en tecnología, para ofrecer a sus estudiantes la mejor calidad en educación y formación en el inglés.

Con múltiples programas garantizan oportunidades de aprendizaje a todos los interesados, sin importar sus edades. Tienen actividades que permiten desarrollar y perfeccionar el área de lectura, escritura, comprensión y habla.

Gianfranco Marcano, estudiante del programa EFL, indica “es una manera particular y muy buena de aprender inglés, durante las clases no sientes que estás aprendiendo obligado, porque te diviertes”.

Con estrategias de aprendizaje innovadoras y dos modalidades de estudio, presencial y online, es más fácil ser bilingüe.

“Me gustan muchísimo las clases y las actividades que hacen, como manejan todo el sistema”, comenta Meyser Marcano, alumno del programa EFL, “su plataforma digital On the Go y todas las que utilizan han sido de gran ayuda y gracias a ellas he podido aprender temas que anteriormente no entendía”, agregó Marcano.

Una experiencia «cómoda»

Comprometidos con brindar experiencias agradables y amenas en los espacios de formación académica, Ansel Ledezma, define su experiencia como “muy cómoda. Desde el día uno, cuando empecé mis clases de inglés, me sentí a gusto y cómodo en la institución, con las dinámicas de grupo y con los profesores, cada uno de ellos ha dejado su huella de gran utilidad en mi carrera como futbolista”.

Para los más pequeños, se encuentra disponible el programa Kids EFL, donde se les brindan las herramientas necesarias para que, desde los siete años, dominen un segundo idioma.

Los adolescentes y adultos tienen la posibilidad de aprender el idioma a través del programa English as a Foreign Language o EFL, con 7 niveles y docentes especializados, de disfrutar de clases entretenidas y con acceso a diversas actividades con tecnología como el uso con lentes de realidad virtual, videojuegos, entre otros. Tienen a su alcance la posibilidad de convertirse en anglohablantes en muy poco tiempo.

Cevamar también tiene disponibilidad online con los planes Weekly, On Demand y Free Style. En todos los casos hay diversos horarios para los interesados.

Con el correcto asesoramiento y los métodos adecuados, siempre será posible aprender inglés. Consulta los programas disponibles y elige el que más se adapte a tus necesidades.

Para más información respecto a los programas de Cevamar, síguelos en todas las redes sociales como @accevamar, también puedes visitar la web www.accevamar.org o escribir al Whatsapp o Telegram +58 412 222 3031.