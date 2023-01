Durante 18 horas, entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 de la medianoche, este lunes 30 de enero cerrarán el paso por el puente sobre el Lago de Maracaibo en el estado Zulia.

El Fondo Nacional de Transporte Urbano en esta entidad informó en su cuenta Instagram que se harán reparaciones en la pila 23 de la estructura que comunica a la región occidental vía terrestre con el resto del país.

«Informamos a los usuarios del puente G/J Rafael Urdaneta que debido a trabajos de mantenimiento mayor en el viaducto, este lunes 30 de enero desde las 6:00 am hasta las 12:00 am, no podrán circular vehículos de carga media y pesada, mientras que los de carga liviana tendrán acceso restringido, vigilado y controlando la velocidad».

El puente que fue bautizado con el nombre del general zuliano Rafael Urdaneta, héroe de la independencia venezolana, es el 80 más largo del mundo y el tercero de América Latina.

Su construcción duró 5 años, entre 1957 y 1962, y lo inauguró el entonces presidente de Venezuela Rómulo Betancourt. A los dos años de su apertura, en agosto de 1964 un barco petrolero derribó 259 metros de la estructura. La reparación que duró ocho meses corrió por cuenta de la Creole Petroleum Corporation, responsable del accidente.

La administración del puente sobre el Lago corre por cuenta del Ministerio de Transporte Terrestre, una dependencia del gobierno de Nicolás Maduro.