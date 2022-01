Caraqueños denuncian que el agua por tuberías llega contaminada en varios sectores este #22Ene

Vecinos de distintas zonas de Caracas y el estado Miranda denunciaron que el agua que llegó por tubería, en la tercera semana de enero, no es apta para el consumo ni para la higiene humana. Varios usuarios en redes sociales compartieron fotos este sábado y expresaron que es imposible utilizar el líquido de color marrón que sale de los grifos y mangueras.

Se reportan afectadas zonas de Mariche, Palo Verde, José Félix Ribas y El Llanito en el municipio Sucre de la ciudad capital y los sectores mirandinos de Guarenas, Guatire y Valles del Tuy.

«Tengo que bañar a mis niños con agua de botellón. Nadie puede hacer nada con esa agua de tubería, es un peligro para la salud de uno», señaló Maribel Rada, desde El Llanito.

La ciudadanía reporta problemas graves con la calidad del agua recibida en #Mariche y #VallesDelTuy



Además de pasar la mayor parte de la semana #sinagua, cuando la reciben la misma por su poca potabilidad no es apta ni para el consumo ni para la higiene.#MonitorCiudad pic.twitter.com/HdESzCeeCv — Monitor Ciudad (@MonitorCiudad_) January 22, 2022

Entrando el agua en la Urb El Llanito Caracas. Esto es increible😡 #22Ene @HidroCapital2 pic.twitter.com/7Q2e5PO5Y9 — URBANIZACION EL #LLANITO (@LLanitoDenuncia) January 22, 2022

«Es totalmente asquerosa el agua que nos está llegando. Yo me pregunto, ¿cómo hacemos para cocinar? Eso no puede usarse ni para limpiar un piso. Pasamos días sin agua y, cuando la ponen, no puede usarse de lo sucia que viene», dijo Laura García, residente de Nueva Casarapa, en Guarenas, a Efecto Cocuyo.

El último informe del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVS) destaca que el agua fue el servicio peor valorado en 12 ciudades del país en septiembre de 2021 con un 65,6% de opiniones negativas. 19,3% de los encuestados se quejó del olor, el sabor y el color del agua

Por otro lado, de acuerdo con Monitor Ciudad, durante el segundo semestre de 2021 los caraqueños gastaban un mínimo de 20 dólares mensuales en agua potable embotellada, por no confiar en la calidad del agua que Hidrocapital suministra. Actualmente, el sueldo mínimo en Venezuela equivale a 10 bolívares o dos dólares al cambio en divisas, lo mismo que cuesta un solo botellón de cinco litros en diferentes negocios capitalinos.

Sin agua en Petare

Que el agua llegue sucia no es el único problema en Caracas, la capital venezolana, donde conviven unos 4 millones de habitantes repartidos en cinco municipios: la escasez del potable afecta a más del 65% de los caraqueños, según Monitor Ciudad.

Este sábado 22 de enero, habitantes de Petare Sur, en el municipio Sucre, notificaron estar sin agua. Posteriormente, el periodista Isnardo Bravo reportó un bote en la vía Pablo VI del sector y alertó sobre un posible racionamiento. Sin embargo, vecinos del sector indicaron que las autoridades no han respondido al llamado a reparar la avería.

#22Ene La falta de mantenimiento además del suministro intermitente del agua hacen colapsar las tuberías, en esta ocasión se generará suspensión del vital líquido en nuestro Municipio por daño en el tubo matriz en la vía Pablo VI, Parroquia Petare, Mun Sucre Edo Miranda pic.twitter.com/ZNzp4eNzd7 — VPA Municipio Sucre/VP 💯%ORIGINAL (@VP_MunSucre) January 22, 2022

#22Ene Colapsa tubo matriz en la vía Pablo VI Parroquia Petare, Mun Sucre, Edo Miranda, #SOS atención @HidroCapital2 Estimados vecinos tomen previsiones seguramente el racionamiento del agua será extendido por está razón. #VamosPorMas #PipoPorSiempre pic.twitter.com/6BCN3xlYQt — Tadeo Rada (@tjrada) January 22, 2022

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos realizó un estudio en doce ciudades del país, durante junio de 2021, donde determinó que solo 33,9 % de los consultados recibía el suministro de agua todos los días.

«Aquí pasamos de una a dos semanas sin agua. Llenamos cuando viene y hay que aprovechar de hacer todo mientras estás con la manguera, porque después toca racionar», expresó Karina Díaz, habitante de la zona 6 de José Félix Ribas, en Petare.