Cámara de Comercio de Maracaibo pide acciones contundentes tras recrudecimiento de ataques a establecimientos  

El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Francois Galletti, advierte que el problema de la inseguridad en el estado Zulia, traducido en extorsiones, secuestros y ataques de grupos delincuenciales contra los comerciantes, no es nuevo pero se ha recrudecido en los últimos meses.

El asesinato de cuatro trabajadores de una finca en el municipio La Cañada de Urdaneta, el pasado 21 de marzo, y el lanzamiento de una granada a un supermercado de Maracaibo este viernes 25 de marzo, evidencian la alerta y preocupación del empresario.

Galletti pide a las autoridades nacionales y regionales protección para los comerciantes y frenar a los grupos delictivos. Recomienda igualmente a los dueños de establecimientos, como restaurantes y supermercados, no pagar vacunas y denunciar de inmediato las amenazas. Asegura que hay canales que permiten hacerlo de forma segura.

«La inseguridad es un problema que tiene años, pero da la impresión de que ahora se recrudece. Empresas han recibido cantidades de amenazas de manera directa o en redes sociales, a todos los restaurantes con cuenta en Instagram los han amenazado», expresó Galletti a Efecto Cocuyo.

Según el diario Versión Final , el pasado viernes 25 de marzo, un hombre llegó a las puertas del expendio de un supermercado en Maracaibo y arrojó una granada contra los anaqueles y las cajas que están en la entrada del establecimiento. En redes sociales circularon videos del momento del hecho que dejó a cinco personas heridas.

«No se puede abandonar al Zulia»

La Cámara de Comercio marabina maneja la versión de que el dueño de Fiorella Supermarket, en Maracaibo, se negó a pagar vacuna; por ello su establecimiento fue atacado. Señaló que en este caso se trata de un grupo delictivo fuerte, organizado, con capacidad de contratar gente – como el motorizado y la persona que lanzó la granada desde afuera – para realizar este tipo de acciones.

El medio Versión Final reseñó este sábado 26 de marzo, que el hombre responsable de lanzar la granada dentro del expendio de comida murió durante un enfrentamiento con el Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez).

El hombre era Pedro Alejandro Silva López de 35 años. La información la divulgó el director del cuerpo policial, Sergio Villasmil Rondón.

Qué pide la Cámara de Comercio

El presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo considera que mediante un trabajo de inteligencia, los organismos de seguridad deben desarticular a este tipo de bandas que son las más peligrosas.

Confía en que será así, a partir de una reunión la semana pasada con representantes del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y autoridades de organismos de seguridad nacional. Esto, a raíz del asesinato de los cuatro trabajadores de la finca zuliana que ocurrió previamente.

«Apoyamos las acciones de las autoridades y esperamos que sean rápidas y contundentes para acabar con estos grupos y evitar que sigan creciendo porque ya pasó a mayores con el asesinato de los trabajadores y el lanzamiento de granadas. El Zulia es un estado complejo por ser fronterizo y no se puede abandonar, por lo que se necesita mayor apoyo de las autoridades nacionales a través de organismos especializados en atacar delitos específicos», subrayó.

Productores quieren coordinación

El director de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), Gerardo Ávila, señaló como responsable del asesinato de los cuatro trabajadores de su finca a una banda criminal conocida como Los Cañaderos.

Denunció que es la segunda vez que los delincuentes ingresan a la propiedad, ubicada en el Km 48 de la vía Maracaibo-Perijá, municipio La Cañada de Urdaneta, para «someter, golpear, amenazar y extorsionar al personal», según reseñó el diario La Prensa de Lara.

Galletti señaló además que la policía regional no puede en estos momentos aumentar medidas como el patrullaje por la falta de vehículos y los bajos salarios de los funcionarios, por lo que también piden al Ejecutivo nacional enviar los recursos que corresponden a la Gobernación y coordinar acciones.

«Se acordaron reuniones semanales de seguimiento en el Zulia entre gremios y autoridades, será una lucha larga pero tenemos que estar unidos, creemos que vamos bien encaminados», acotó.

Recomiendan no pagar vacunas

Conscientes del miedo y de la difícil situación económica, la Cámara insta a los comerciantes a adoptar en lo posible medidas de seguridad como cámaras y portones eléctricos y no ceder rápidamente a las amenazas, puesto que se ha demostrado, asegura, que algunas no son «reales» y no representan peligro inminente.

En este sentido, sugiere a quien sea amenazado ponerse en contacto con la Cámara o al gremio al que esté afiliado para hacer la denuncia y allí será canalizada de forma segura.

«Es importante no caer en pánico, aumentar o mantener medidas de seguridad, porque si de una vez les pagan a los delincuentes estos se fortalecen y son más difíciles de combatir por los recursos que manejan», sostiene.

En un informe denominado Curva de la Violencia, Fundaredes alertó que Zulia es el estado fronterizo con más altos índices de criminalidad y que registra el mayor número de homicidios, enfrentamientos armados y desapariciones o secuestros, a lo cual se le suman esta escalada de ataques a fincas y locales por parte de bandas.