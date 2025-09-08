"Cada día sin ti ha sido una prueba que duele en lo más profundo", dice esposa de Enrique Márquez

La esposa del excandidato presidencial y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, publicó una carta en la cuenta de la red social X del dirigente político, que este domingo 7 de septiembre cumplió ocho meses encarcelado.

«Enrique, mi amor, cada día sin ti ha sido una prueba que duele en lo más profundo. Me despierto con tu ausencia al lado, con ese silencio frío que ha reemplazado tu voz y tu risa. He aprendido a abrazar tu recuerdo para no quebrarme, a sonreír con los ojos llenos de lágrimas para no asustar a los que nos rodean», narró Sonia Lugo.

En su escrito lamenta la ausencia física de Márquez, a quien detuvieron el pasado 7 de enero de 2025. Desde entonces solo el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, se refirió a su caso y aseguró -sin mostrar pruebas- que Márquez estaba implicado en un supuesto plan de conspiración con agentes extranjeros.

Lugo agregó: «Me haces una falta inmensa. No solo yo: tu familia, tus amigos, quienes te conocen y saben que tu lugar jamás debió ser una celda».

Esposa dice que su detención es injusta

Márquez, que participó en las presidenciales del 28 de julio de 2024 con la tarjeta del partido de Centrados, acudió en dos oportunidades a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para obligar al alto juzgado a que el CNE publicara las actas del proceso, tras el anuncio del triunfo de Nicolás Maduro para un tercer mandato, aunque después de un año siguen sin presentarse disgregadas como manda la Ley Orgánica de Procesos Electorales.

«Tu detención no ha sido solo un acto de injusticia, ha sido una herida abierta en el alma de este país. Porque si encarcelan al que piensa distinto, al que propone caminos pacíficos, al que cree en el voto y no en la violencia, entonces ¿qué futuro nos están dejando?», se preguntó la esposa de Márquez.

Añadió que «tus valores siguen intactos, lo sé. Lo percibo en la firmeza con la que siempre defiendes tus principios aún desde el encierro. Enrique, tu fuerza viene del amor: el amor por Venezuela, por tus ideales, por nuestra familia.

Sonia Lugo admite que pese a su ausencia se mantiene firme en reclamo de su libertad y defensa de la verdad.

«Yo, por mi parte, sigo aquí, de pie, como tú me enseñaste. Trabajando, buscando caminos que reviertan la injusticia, enfrentando el miedo con dignidad. Me niego a normalizar tu ausencia. No hay barrotes que puedan encerrar el amor, ni censura que calle la verdad. A quienes te tienen privado de libertad les digo: Es urgente que abramos espacios para el diálogo, que fomentemos la reconciliación y, sobre todo, que se cese la confrontación que tanto daño nos ha causado como sociedad. Te espero, te amamos, y seguimos luchando por tu libertad».