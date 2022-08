Buhoneros de Sabana Grande: El rollo es que el gobierno te reubica donde no te ven

La Alcaldía de Caracas informó que iniciará un plan en septiembre para eliminar los estacionamientos improvisados y retirar a los comerciantes informales del bulevar de Sabana Grande, ubicado en el municipio Libertador, al centro este de la ciudad.

Carmen Meléndez, la alcaldesa, señaló que en el lugar hay «anarquía» y que busca encargarse de la situación.

«Tenemos que recuperar el bulevar de Sabana Grande», expresó para VTV el 20 de agosto de 2022. «Hay un estacionamiento de motos en casi todas las transversales. Estamos tomando todas las acciones correspondientes para que no haya anarquía en el bulevar. En 15 días vamos a hacer una limpieza», agregó.

Carmen Meléndez, alcaldesa chavista de Caracas, anunció que en 15 días comenzarán a recuperar el bulevar de Sabana Grande. Planean eliminar los estacionamientos improvisados y reubicar a los buhoneros en terrenos adyacentes. pic.twitter.com/B7sGU1Xmep — Directo a la Fuente (@directolafuente) August 20, 2022

A principios de este siglo, la zona comercial de Sabana Grande estuvo atestada de vendedores informales, llamados popularmente «buhoneros» que apenas dejaban espacio para caminar. Hace más de una década que el gobierno chavista los retiró del bulevar y posteriormente los reubicó en el Centro de la Economía Comunal Manuelita Sáenz, que queda entre Sabana Grande y Chacaito.

No obstante, volvieron a instalarse en el sitio a principios de diciembre de 2021, cuando se flexibilizaron las medidas de cuarentena por COVID-19 en Venezuela.

«Estamos haciendo las reuniones respectivas para organizar a todos los trabajadores que están allí y vamos a buscar unos terrenos cerca para organizarlos y que el bulevar se pueda transitar libremente», afirmó Meléndez.

Quejas de los vecinos y transeúntes

Vecinos y residentes de Sabana Grande, en la parroquia El Recreo, comentaron que esperan que el plan se lleve a cabo, debido a que el bulevar se llena cada vez más de negocios informales.

«No solo son los buhoneros, sino que hay motos pasando por todos lados. Ahora uno tiene que andar pendiente para que no lo pisen. Lo que se quiere es caminar sin andar preocupándose», puntualizó Ana Torres, habitante de la zona.

Increíble cómo el boulevard de Sabana Grande, nuevamente se está llenando de buhoneros. Lo que costó limpiar toda esa zona, para que poco a poco vayan retomando las ventas informales. — Jesús Ramos (💸,💸) (@piyunior) July 31, 2022

«Me acuerdo que poco antes de la pandemia habían limpiado el bulevar y estaba bonito. Pero ahora es un caos. Aumentó la inseguridad», explicó Luis José Serrano, también vecino de Sabana Grande.

Desde febrero de 2022, usuarios denuncian en redes sociales que proliferan los parqueros informales que estacionan motos en las aceras y motorizados que no respetan las normas del tránsito o el paso peatonal.

Un lugar donde trabajar

Comerciantes y vendedores de Sabana Grande se quejan de los planes de la Alcaldía de Caracas. Alegan que intentan trabajar en medio de una crisis económica y el aumento del dólar, que para el viernes 19 de agosto llegó a 6,95 bolívares en el mercado paralelo.

«El rollo es que el gobierno te reubica en un sitio donde no te ven y no te compran. Aquí en Sabana Grande la gente va pasando y hay ventas. A mí no me han avisado que me tengo que ir y tampoco me quiero ir porque de alguna forma tengo que llevar comida a mi casa», dijo Vanesa Blanco a Efecto Cocuyo, este domingo 21 de agosto.

En junio de este año, la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, alertó en Unión Radio que el comercio informal está aumentando “dramáticamente” en Venezuela, siendo la capital uno de los lugares en el que los registros son «preocupantes».

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (Encovi) 2021, al menos el 51,7 % de los venezolanos era trabajador por cuenta propia, debido a las precarias condiciones económicas del país. A pesar de ello, hasta la fecha no hay cifras oficiales sobre el comercio informal en el territorio nacional.