«Bolívar es de los trabajadores, no de los opresores»: sector público protesta este 24 de julio

Trabajadores del sector público protestaron en los estados Carabobo, Aragua y Distrito Capital este 24 de julio, día en el que Venezuela conmemora el 240º aniversario del natalicio de Simón Bolívar, líder militar fundamental en la independencia del país. Los manifestantes exigieron la reivindicación de sus derechos laborales.

Solicitaron una respuesta del gobierno nacional a sus demandas, las cuales incluyen la homologación del sueldo mínimo y las pensiones a la canasta básica, seguridad social y la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

«Hoy le decimos a los opresores que Simón Bolívar está de nuestro lado, en cada grito, cada pancarta, cada marcha para exigir justicia y respeto a nuestros derechos. En cada trabajador que desde la calle o desde la cárcel grita con brío: «Bolívar es de los trabajadores, no de los opresores», afirmó Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital.

En Maracay, los trabajadores citaron célebres frases de Bolívar y aseguraron que el Estado no respeta las leyes que los protegen ni las convenciones colectivas. También recordaron que trabajan en pésimas condiciones, con un salario mensual equivalente a cinco dólares.

Te podría interesar: Qué han enfrentado los trabajadores que protestan por reivindicaciones salariales en Venezuela

Protestas desde el 9 de enero

Las protestas en Venezuela del sector público se han agudizado este año. Los docentes han sido los protagonistas de la mayoría de ellas, desde que se concentraron frente al Ministerio de Educación el 9 de enero, para pedir la renuncia de la ministra Yelitze Santaella.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs), se registraron 2.814 movilizaciones durante los primeros tres meses de 2023, equivalente a 31 acciones diarias.

«Los derechos laborales encabezan las exigencias de las protestas durante este periodo. Los trabajadores venezolanos manifestaron en 2.165 ocasiones, lo cual representa 77% del total documentado», informó la organización.

No obstante, el Estado no ha solucionado ningunos de los problemas que reportan los trabajadores. Diferentes gremios de educadores han dejado en claro que no volverán a las aulas mientras el gobierno de Nicolás Maduro siga guardando silencio frente a sus demandas.