A pesar del júbilo por la reciente canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, los arrestos por motivos políticos no cesaron en el país. Estos operativos se han disparado desde el inicio de las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y son calificados por defensores de derechos humanos y partidos opositores como una «nueva ola» de represión.

Desde el pasado 15 de octubre, hay registros de por lo menos ocho detenciones arbitrarias. Entre los casos destacan el de tres miembros de una familia en el estado Lara; la detención de un líder social y dirigente de Un Nuevo Tiempo en Trujillo; el arresto de dos abogadas y un médico en Mérida y la del dirigente larense Franklin Rivero.

Orlando Moreno, quien dirige el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, aseguró en una entrevista con Efecto Cocuyo, que hasta este 20 de octubre, al menos 32 personas han sido detenidas de manera arbitraria.

El Comité del partido de la Nobel de la Paz, María Corina Machado, precisó que, hasta este 17 de octubre, solo tres personas fueron liberadas y las demás permanecen arrestadas, entre los que hay víctimas de “castigo colectivo”; es decir, familiares de dirigentes que son buscados y no han podido ser detenidos.

Detención de los Castellanos

Vente Venezuela denunció el «secuestro» de una familia completa —la madre, Blanca Guerrero, y sus dos hijos universitarios, José y Omario Castellanos— por parte de funcionarios de seguridad del Estado, en el estado Lara.

Según la información confirmada también por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la detención de los tres ciudadanos se produjo el pasado 16 de octubre. Los hermanos y su madre fueron aprehendidos en su propia vivienda, ubicada al oeste de Barquisimeto, la capital del estado.

José Castellanos es estudiante de Economía en la Ucla, mientras que su hermano, Omario Castellanos, cursa Comunicación Social en la Universidad Yacambú. Vente Venezuela calificó el hecho como una «desaparición forzosa».

Otra detención en Trujillo

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció que el sábado 18 de octubre, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Yorbin García, líder social y dirigente de Un Nuevo Tiempo, en el estado Trujillo.

🚨 #Alerta Este sábado, #18Oct, funcionarios del Sebin secuestraron a Yorbin García, líder social y dirigente de Un Nuevo Tiempo, en el estado Trujillo.



García, se encontraba junto a feligreses en el Santuario Niño Jesús de Isnotú, en la ceremonia de celebración por la… pic.twitter.com/J4bJnmHPYR — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) October 20, 2025

La organización señaló que García se encontraba junto a feligreses en el Santuario Niño Jesús de Isnotú, en la ceremonia de celebración por la canonización del Doctor José Gregorio Hernández, cuando funcionarios del Sebin se lo llevaron.

“Amenazaron a las personas que estaban junto a él, les robaron sus celulares y se lo llevaron a la fuerza”, denunciaron miembros del partido, que además aseguraron que no conocen de su paradero.

Con el arresto de García en Trujillo se han reportado al menos 12 arrestos desde las dos últimas semanas de septiembre.

Dos abogadas y un médico fueron arrestados en Mérida

En el estado andino de Mérida, dos abogadas fueron apresadas por funcionarios del Gobierno y ambas se encuentran en desaparición forzada, según denunció el exalcalde de Mérida, Carlos García, en su cuenta de la red social X, el pasado 17 de octubre.

Las juristas fueron identificadas como María Inmaculada Ramírez y Charly Cristina Durán, ambas fueron arrestadas en el municipio Tovar.

“Se reportan otras detenciones que aún no han sido denunciadas por temor de los familiares”, dijo el abogado.

#URGENTE: Mérida

Denunciamos la detención y desaparición forzada de las abogadas María Inmaculada Ramírez y Charly Cristina Durán, en Tovar.

Se reportan otras detenciones que aún no han sido denunciadas por temor de los familiares.

Exigimos su inmediata liberación y… pic.twitter.com/TrGzlKux3n — Carlos García (@CarlosGarc1a) October 18, 2025

Otra denuncia realizada por el exalcalde fue sobre la detención del médico Pedro Fernández, coordinador de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Mérida. El anuncio también fue hecho mediante su cuenta de X, la tarde de este lunes 20 de octubre.

“Denunciamos la detención arbitraria del médico @pedrofernandezr, coordinador de @MedicosUnidosVe en #Mérida. Continúa la persecución contra quienes alzan la voz en defensa de la verdad y los derechos humanos.

Exigimos su liberación inmediata”, dice la publicación.

#URGENTE | Denunciamos la detención arbitraria del médico @pedrofernandezr, coordinador de @MedicosUnidosVe en #Mérida. Continúa la persecución contra quienes alzan la voz en defensa de la verdad y los derechos humanos.

Exigimos su liberación inmediata pic.twitter.com/58AAEdK6SP — Carlos García (@CarlosGarc1a) October 20, 2025

Dirigente de VV detenido en Lara

En el estado Lara, una de las cuatro entidades con más detenidos por motivos políticos, también se conoció de la detención del dirigente de Vente Venezuela, Franklim Rivero, el pasado 15 de octubre.

Rivero fue arrestado por funcionarios del Sebin en Santa Rosa, municipio Iribarren de Barquisimeto, donde fue interceptado alrededor de las 6 de la tarde. Desde ese día se desconoce su paradero.