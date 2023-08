La lluvia caída durante la tarde de este 10 de agosto sobre Caracas causó varios daños en la capital. Muchos árboles se desplomaron debido al fuerte viento y en varias zonas el servicio eléctrico se vio interrumpido.

Efecto Cocuyo realizó un recorrido por algunos de los sectores más afectados por el fenómeno atmosférico, que puso, una vez más, en tela de juicio el mantenimiento que las distintas alcaldías que integran el Distrito Capital deben hacer tanto a las especies vegetales como a las estructuras viales.

En Prados del Este, municipio Baruta, donde un hombre perdió la vida al caerle un árbol encima del vehículo donde viajaba, todavía durante la mañana de este 11 de agosto había ramas y partes de tronco en la calle. En el Peñón y parte de la urbanización Manzanares, también en el este capitalino, se quedaron sin luz por más de catorce horas, debido a que en el tendido eléctrico de la calle Acueducto cayó un árbol.

En el municipio Libertador la zona más afectada fue San Bernardino, la caída de varios árboles ocasionó daños en las fachadas de dos edificios residenciales.

Árboles caídos por la lluvias- San Bernardino (Fotos: Mairet Chourio)

En el edificio Dannit Plaza, un gran árbol desplomado dañó uno de los portones principales, deformando los tubos superiores de la reja. Diagonal a este conjunto de viviendas, en el edificio El Remanso, una ceiba destruyó parte de la cerca que resguarda el edificio y el conuco que los residentes tenían sembrado. Solo se salvó una mata de cambur y otras de sábila que estaban al fondo de la entrada.

Al oeste de la ciudad, en la avenida Sucre, frente a la estación Agua Salud, también se cayó un árbol. El jueves, a las 5 de la tarde, pocos trabajadores informales quedaban en la acera recogiendo su mercancía, cuando de repente se desplomó el árbol.

“Ya me había ido cuando cayó; el tiempo de lluvia hizo que me fuera temprano, pero uno de mis compañeros estaba recogiendo cuando cayó, él estaba cerca, gracias a Dios que no le pasó nada ni hubo pérdidas” dijo Graciela, vendedora de cosméticos.

De los tres años que tiene la mujer vendiendo en esta calle en Catia, es la primera vez que pasa esto, pero sí pide al igual que sus compañeros que la Alcaldía del municipio Libertador pode algunos árboles para evitar esos incidentes.

“Estos días de lluvias y cuando hace mucho viento vemos como esos árboles se mueven con una fuerza que hasta da miedo, por eso la Alcaldía debería quitar unas ramas que están como débiles” dijo Graciela.

