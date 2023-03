Aporrea denuncia bloqueo a su sitio web

El portal de noticias y opinión Aporrea denunció el bloqueo de su sitio web, medida que aplica el gobierno de Nicolás Maduro.

Gonzalo Gómez Freire, cofundador de esta web, dijo en su cuenta Twitter que esta medida atenta contra los derechos de quienes siguen sus noticias, análisis y artículos de opinión.

«Al bloquear a Aporrea impiden que articulistas libres y organizaciones del movimiento obrero y popular se expresen. No bloquean un medio digital particular, bloquean un instrumento comunicacional de corrientes, movimientos, ciudadanos y ciudadanas», afirmó este martes 28 de febrero.

De más está decir que violan la Constitución porque ya lo violan todo y aquí no impera la CRBV sino el capricho de cúpulas corruptas y autoritarias. Hace falta una nueva revolución, pero que no se corrompa, se burocratice y se voltee del revés. — Gonzalo Gómez Freire (@GonzaloAporrea) February 28, 2023

La ONG Espacio Público se hizo eco de la denuncia y señaló que el bloqueo es del tipo DNS cuando se intenta acceder desde la empresa telefónica estatal Cantv y su servicio de Internet ABA.

«Al intentar ingresar al portal informativo y de opinión, el explorador arroja un mensaje de error de DNS (Domain Name Server por sus siglas en inglés), que implica que no es posible asociar el nombre de Aporrea.org con la dirección del servidor en el que se almacenan los contenidos del sitio, por lo que no se muestra el sitio web a quienes intenten ingresar», explicó la organización no gubernamental.

Gómez Freire criticó esta acción que atenta contra la libertad de expresión.

«Quiénes leen Aporrea, escriben ahí, publican sus noticias, tienen derecho a informarse y expresarse por esa vía (ningún medio oficial las recoge). Bloquearla no afecta sólo a un grupo editor, afecta el derecho de miles y miles de lectores y autores independientes».

Te sugerimos: VE Sin Filtro: 65 sitios en internet, 44 de ellos de medios de comunicación, fueron bloqueados en 2021

Por qué bloquean a medios digitales venezolanos

Este tipo de bloqueos a medios de comunicación digitales comenzaron a partir de 2018, se incrementaron en 2019 y a la censura desde el gobierno se sumó la de las principales empresas privadas de Internet y telefonía móvil, entre ellas Movistar, Digitel, Inter, NetUno y SuperCable.

La organización Venezuela Sin Filtro, que monitorea el comportamiento de Internet en Venezuela, mencionó en un informe que durante 2021, el gobierno de Nicolás Maduro bloqueó a 65 sitios web en el país, de los que 44 eran medios de comunicación.

«La libertad de expresión se ve amenazada cuando bloquean las páginas de los medios de comunicación en Venezuela. Hay más dominios de noticias bloqueados que de otras categorías. Y, al final de cuentas, estos bloqueos, virtualmente vienen de Conatel», expresó Andrés Azpúrua, director ejecutivo de la ONG, en abril de 2022.

Desde febrero de 2022 los bloqueos afectan a medios como Efecto Cocuyo, Crónica Uno y EVTV Miami, pero desde antes también afectan a otros como El Pitazo, La Patilla, Caraota Digital y de algunos internacionales como Infobae y El Tiempo de Colombia.