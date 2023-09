Las instituciones privadas en Venezuela no escapan a la crisis de la educación: estudiantes de esos colegios también registraron deficiencias en sus procesos de aprendizaje, informó Fausto Romeo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep).

Insistió en que es necesario buscar nuevas estrategias para enseñar y nivelar a los jóvenes durante el nuevo período académico.

“Conseguimos muchos jóvenes con dificultades. Jóvenes con promedios de 18 y 20 puntos que bajaron a 16 y nada que ver con aquellos que tenían promedios de 14 u 12. O sea, hubo muchas deficiencias. Hay una resolución que ya le hemos pedido a la ministra que eso tiene que ser derogada, esa circular que dice que hay que hacerle tantos exámenes remediales hasta aprobarlos. La idea es formarlos desde el principio”, apuntó Romeo.

Los vacíos formativos y las fallas en la enseñanza afectan a todo el sistema educativo venezolano en la actualidad. El problema ha sido denunciado en múltiples ocasiones desde distintos organismos y asociaciones. La Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) señaló en 2022 que el rendimiento de los cursantes se deterioraba con rapidez, tras realizar una serie de 16 mil pruebas en 17 estados del país.

“En habilidad verbal, el 60,98% de los alumnos reprobó, es decir, seis de cada 10 no obtuvieron los conocimientos mínimos sobre la materia. La nota promedio de los colegios privados fue de 10,48/20, mientras en los de los públicos fue de 8,20/20 puntos”, publicó la casa de estudios.

El asunto es complejo y responde a la grave situación que atraviesa la educación, agravada por la deserción docente. Cecodap indicó el año pasado que 89 % de planteles encuestados a lo largo del territorio nacional presentaban déficit de maestros, 34 % de ellos eran escuelas privadas.

Romeo afirma que el tema es preocupante y que los profesores que aún permanecen activos también deben recibir formación y actualizarse para poder atender a los alumnos. Comentó que hay alrededor de 3 mil instituciones privadas en el país que ya se están preparando para abrir sus puertas a los niños, niñas y adolescentes inscritos para el año 2023 -2024. La mayoría ya comenzó actividades administrativas, que en los centros públicos están previstas para el próximo 18 de septiembre.

Representantes se quejan

Mientras que en septiembre los sindicatos debaten sobre el regreso a clases y las protestas por los derechos laborales de los docentes del sector público, el sector privado hace frente a las quejas de padres y representantes por el aumento de las cuotas escolares que algunos han tildado de excesivas.

“La gran mayoría de los compañeros de mi hija no pudieron continuar, los cambiaron. Fue el caso de los que tenían dos o tres niños en el colegio. Bueno, ese grupo de representantes explotó”, afirmó Roxana Chacón, quién tuvo que cancelar un total de 230 dólares para inscribir a su hija en el nuevo período dentro del Colegio Caminito de Palo Verde.

La mensualidad allí aumentó de 55 dólares a 80 dólares en junio de 2023. Para septiembre, el sueldo mínimo continúa estancado en cuatro dólares (130 bolívares) y el promedio del salario del sector privado ronda los 161 dólares mensuales según estimaciones realizadas por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) durante el segundo trimestre del año.

En el Colegio Los Hipocampitos en Carrizal, estado Miranda, padres reportaron que la institución agrega un cargo adicional a la cuota mensual si se retrasan en el pago. Para 2023, la mensualidad pasó de 135 dólares a 195 dólares si se paga diez días antes de la fecha tope. Si se cancela diez días después, el monto aumenta a 208 dólares.

En el caso de aquellos que cancelen en bolívares, con antelación, la cifra sube de 195 dólares a 200 dólares.

“Obviamente los representantes no estaban de acuerdo, porque era un aumento fuerte. Los padres estaban preocupados porque para nadie es un secreto que este año ha sido difícil”, indicó una representante, que prefirió mantener su identidad a resguardo. “Yo pienso a futuro y me preocupa, porque me pregunto: el año que viene, ¿cuánto va a costar?”.

Para este año, una mensualidad en una institución privada en Caracas oscila entre 35 y 400 dólares. Es decir, un representante necesitaría de ocho a cien salarios mínimos para costear un mes de estudios de un solo hijo.

Andiep alega gastos operativos

El vicepresidente de Andiep aseguró a Efecto Cocuyo que los aumentos en las cuotas escolares responden al ajuste del pago del personal administrativo o docente y los gastos operativos.

“En el presupuesto de funcionamiento entre el 60 % y el 70 % se va en todo lo que tiene que ver con incidencias laborales (sueldos, prestaciones sociales, etc). El otro 30 % o 40 % son gastos operativos. El año pasado estábamos hablando de sueldos hasta 150 dólares, este año estamos hablando de 200 a 250 dólares”, dijo Romeo.

Indicó que el incremento de los sueldos de los profesores se debe al costo elevado de la cesta básica, que en julio se encontraba en 502,27 dólares de acuerdo con datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).

Romeo acotó que, además, el aumento de las tarifas de servicios públicos sigue impactando en los colegios de varios estados a nivel nacional. Las tasas municipales que cancelan los planteles educativos también golpea significativamente su estructura de costos, actualmente expresada en divisas.

“Hay colegios que están pagando relleno sanitario tan igual como un supermercado o un gran restaurante”, dijo. Aseguró que actualmente un colegio puede pagar más de mil dólares solo por concepto de relleno sanitario.

Piden mejores salarios para el sector público

Finalmente, Fausto Romeo se pronunció sobre la decisión del sector educativo público de seguir protestando por mejoras salariales y restitución de beneficios. Las movilizaciones comenzaron el 9 de enero de este año y se han mantenido por varios meses.

“Considero, y así mismo se lo he manifestado a la ministra, hay que normar esos sueldos de esos maestros. Hay que cumplir con los derechos laborales que establece la ley y ellos ya llevan un desfase de hace dos años sin poder firmar contrato colectivo. Necesitamos que se le adecúe”, comentó.

El 12 de septiembre la FVM aseguró que evaluará las medidas que tomará de cara al nuevo año escolar, que comenzará en octubre de 2023. Indicó que los docentes continuarán manifestándose hasta que el Estado ofrezca una respuesta efectiva a sus demandas.

