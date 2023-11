Con alas de mariposas mujeres en Caracas exigen cese de la violencia contra la mujer

La “caminata de las mariposas” con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre, recorrió parte del este de Caracas para exigir el cese de cualquier manifestación de violencia contra las mujeres y el respeto de sus derechos.

La movilización partió la mañana de este sábado 25 de noviembre de la plaza Brión de Chacaíto hasta el anfiteatro de la Plaza Altamira en el municipio Chacao, con la consigna «mujer, vida y libertad», escrita en rojo en una gran pancarta blanca.

Mujeres de todas las edades caminaron con alas de mariposas de distintos colores, materiales y tamaños a sus espaldas. Muchas alas incluyeron frases como «Somos el grito de las que ya no tienen voz #Ni una menos», «libertad para las presas políticas», «tu miedo a mi libertad es machismo» y «Enfermería en la calle, que cese el feminicidio», «hospitales en crisis», «no estás sola», «ni calladitas ni bonitas», entre otras.

Además de activistas de derechos humanos y dirigentes gremiales también se dejaron ver dirigentes políticos como la excandidata a las primarias, Delsa Solórzano y la presidenta del partido Primero Justicia, María Beatríz Martínez.

Mujeres de todas las edades alzaron su voz y sus alas contra violencia de género

“Estamos aquí gritando por todas aquellas que no tienen voz. Que a ninguna se le olvide que seguiremos movilizadas hasta que no quede ninguna en la faz de la tierra que sea víctima”, dijo a EFE la activista y líder de la organización Wommuve, Marialbert Barrios.

Víctimas en el anonimato

La “caminata de las mariposas” también fue atendida por hombres que reivindicaron la participación del género masculino en la lucha feminista y exaltaron el papel de las mujeres en la sociedad venezolana. Fue el caso del dirigente sindical del sector salud Mauro Zambrano, quien acompañó esta movilización y celebró la participación de personas de distinto género y edad.

En el anfiteatro de la Plaza Altamira, activistas por los derechos de las mujeres como Linda Loaiza pronunciaron discursos.

«Vengo a hablar en nombre de miles de mujeres que hemos sido víctimas y sobrevivientes del secuestro, del maltrato, de agresiones y de violaciones de distintas caras y me refiero a la violencia de género, también de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. No es posible lograr cuantificar la cantidad real de mujeres que quedan en el anonimato porque no han podido alzar su voz para ser escuchadas y atendidas en su clamor de justicia», expresó la abogada.

Muchas alas de mariposas transmitieron mensajes en la caminata

Recordó que a cinco años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado venezolano sigue sin reparar el daño del que fue víctima en 2001, cuando fue secuestrada y torturada, delitos de los que acusó a Luis Carrera Almoina.

Cifras rojas

Un total de 169 mujeres fueron asesinadas en Venezuela entre enero y octubre de 2023 por motivos de género, la mayoría a manos de sus parejas o familiares, según un informe de la organización no gubernamental Utopix difundido el pasado jueves.

En la caminata también se habló de las víctimas que quedan en el anonimato por falta de denuncia



El mismo día, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que los casos de violencia contra la mujer en Venezuela se redujeron un 65 % entre los años 2017 y 2022.



En un balance ofrecido, a propósito del 54 aniversario del Ministerio Público, Saab indicó que en 2022 se registraron 12.509 casos relacionados con el “delito de violencia física cometido en perjuicio de las mujeres”, que son 23.630 menos respecto a los 36.139 computados en 2017.

Con información de EFE

