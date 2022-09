Al aprender inglés en Cevamar ejercitas el cerebro

El Centro Venezolano Americano de Margarita (Cevamar) te da la oportunidad de aprender inglés. Hablar varios idiomas ofrece acceso a nuevos esquemas culturales y beneficia al cerebro mejorando la capacidad de concentración, memoria y creatividad. Eso aplica para todas las edades, desde los niños hasta los adultos mayores.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes, el aprendizaje de una segunda lengua los ayuda a que puedan decidir entre idiomas, con el fin de adaptarse a diferentes situaciones. Esto los ayuda a mejorar la atención y los vuelve multitasking.

Beatriz Barrantes, doctora en Filología por la Universidad de Arizona y con estudios de postdoctorado en la Universidades de Yale, señala que “se puede aprender un idioma a cualquier edad, pero algunas facetas lingüísticas, como la pronunciación, se desarrollan mejor cuanto más temprano sea el aprendizaje del idioma”.

La edad no es limitante

Pero la edad no es limitante y los beneficios son indiscutibles. La revista Frontiers in Human Neuroscience señala que «uno de los enfoques no farmacológicos, que puede mejorar las capacidades cognitivas y proteger contra el declive en la población mayor sana, parece ser el aprendizaje de un idioma extranjero».

En Cevamar tienes la oportunidad de aprender el idioma universal con el programa English as a Foreign Language. Con 7 niveles y el acompañamiento de un teacher de forma personalizada, además con clases con lentes de realidad virtual podrás convertirte en bilingüe rápidamente.

Ser bilingüe en un mundo globalizado facilita el desarrollo social, académico y laboral.

En una reunión de la Asociación Americana de Avance de la Ciencia en Washington, D.C., los ponentes expusieron que los cerebros que saben dos idiomas retrasan los efectos del envejecimiento.

Así que tengas la edad que tengas, es el momento para aprender inglés.

