Los Miserables, cine, conciertos y libros en la Agenda Cocuyo

El fin de semana la cultura caraqueña tiene opciones para todos los gustos. Desde el jueves, 31 de octubre, hasta el domingo, 3 de noviembre, la Agenda Cocuyo ofrece opciones variadas para todos los miembros de la familia. El estreno de Los Miserables, proyecciones de cine para niños y para adultos, presentaciones de libros, conciertos e, incluso, una fiesta por Halloween.

El musical Los Miserables está basado en la novela homónima francesa de Víctor Hugo, que cuenta la historia de un exconvicto que busca la redención tras cumplir 19 años de condena por haber robado un mendrugo de pan en la Francia de principios del siglo XIX. Las funciones para la que pudiese ser considerada la pieza teatral más esperada del año, dan inicio hoy jueves, 31 de octubre, a las 6:00 pm. Se podrá disfrutar hasta el 10 de noviembre, los jueves y viernes a las 6:00 pm, los sábados a las 5:00 pm y, los domingos a las 11:00 am y 5:00 pm. Los Miserables se presentará en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño y las entradas se pueden comprar por la página de Ticketmundo desde 580.800 bolívares las generales, hasta 1.306.800 bolívares las premium

Wardi es una niña palestina que nació hace 11 años en un campo de refugiados, donde vive desde entonces. El día que su bisabuelo le da la llave de su antigua casa en Galilea, ella teme que él haya perdido toda esperanza de volver a su hogar. La proyección de la película francesa, Wardi, traducida al inglés como The Tower, será este jueves, 31 de octubre, a las 5:00 de la tarde en la Sala Cabrujas de Chacao, en el marco de la 10ma Fiesta de Cine Animado Animandino. La entrada es libre.

Para la presentación de este libro de crónicas de Caracas, será necesario invocar al fantasma del Teatro Urdaneta, tal como solicita el título de la obra del poeta y narrador, Pedro Delgado: El fantasma del Urdaneta y otras crónicas de Caracas. La ceremonia se llevará a cabo este jueves, 31 de octubre, a las 5:00 de la tarde en la Fundación Celarg. La actividad consistirá en unas palabras del autor y una lectura participativa de algunos fragmentos. La entrada es libre.

Dos cazarrecompensas, una fugitiva y un supuesto sheriff quedan atrapados en medio de una tormenta de nieve durante un viaje. En su refugio, se encuentran con otras cuatro caras aparentemente desconocidas. Mientras la tormenta cae sobre la parada de montaña, los ocho viajeros descubren que no todos saldrán con vida. The Hateful Eight (2015) es una de las película de Quentin Tarantino, ganadora a los premios de la Academia por su banda sonora. La función será el jueves, 31 de octubre, a las 3:00 de la tarde en el Trasnocho Cultural. Las entradas se pueden comprar en taquillas o en la página por Bs. 45.000.

Manuel es un influyente vicesecretario autonómico que se ve involucrado en un escándalo de corrupción junto a su mejor amigo Paco, cuando está a punto de dar el salto hacia la política nacional. Aunque el partido pretende que cargue con toda la responsabilidad, Manuel no se resigna a caer solo y lucha contra un sistema corrupto de partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan. El Reino (2018) es una película de suspenso y misterio dirigida por Rodrigo Sorogoyen. La única función será hoy jueves, 31 de octubre, a las 7:00 de la noche en en Trasnocho Cultural. Las entradas se pueden comprar en taquillas o en la página por 40.000 bolívares.

En un contexto donde ser acróbata es obligatorio para pasar del optimismo al sobresalto y de la caída al miedo, el protagonista vive entre el irse o quedarse en su país en guerra. No me quitte PAS es una obra de teatro físico aéreo, en la que Diego López Bruzual utiliza la acrobacia en telas, su voz, movimiento y alma para expresarse más allá de lo cotidiano. La función única será también, este jueves, 31 de octubre, a las 7:00 de la noche. Las entradas para el Trasnocho Cultural se pueden comprar en la página o por las taquillas, por 60.000 bolívares.

La semana pasada se estrenó en cines La Familia Addams, una película animada del divertido clan de comedia infantil. El terror y la fantasía se sienten en las salas cuando el rito que prueba quién es el hombre digno de la familia, comienza. Pero, este jueves, 31 de octubre, noche de brujas, será el cine foro a las 6:00 pm. Luego de la proyección, la conversación será moderada por Humberto Sánchez, que acompañará a Hilda Lugo (periodista), Javier Rojo (cineasta) y Aglaia Berlutti (escritora). Las entradas para CinexArt del Tolón se pueden comprar por la página de Cinex o en la taquilla del centro comercial, por 51.500 bolívares.

Este viernes, 1 de noviembre, a las 5:00 de la tarde en los espacios de La Poeteca en la torre Mene Grande II, se presentará el libro Poesía contra la opresión (1920-2018). La presentación estará a cargo de Diajanida Hernández y Ricardo Ramírez. Alonso Moleiro será el moderador de la conversación. La entrada a la actividad es libre y, quienes deseen comprar el libro, será a través de un intercambio de dos medicinas vigentes por el ejemplar.

Este viernes, 1 de noviembre, se estrena en todas las salas Cinex a nivel nacional, la película protagonizada por Jennifer López: Estafadoras de Wall Street. Es la historia de un grupo de strippers que se une para estafar a sus millonarios clientes de Wall Street. La cinta está inspirada en hechos reales, la historia fue publicada en un polémico artículo en el New York Magazine. Las entradas para la película se pueden comprar por la página de Cinex o en sus taquillas por 46.600 bolívares. Durante este mes aniversario, todas las entradas de martes a domingo tendrán una promoción de 2×1.

El director de cine Mateo Manaure trae a las carteleras nacionales la primera película venezolana filmada con dos iPhones: Primavera en Petare. Es la historia de tres mujeres que la inicial de su nombre empieza con V. Una es violinista, otra mototaxista, y la tercera es una joven que ejerce la prostitución luego de haber sido violada. Sus vidas se entrelazan con El Diablo, un delincuente de Petare. Las entradas para la película se pueden comprar en la página de Cinex o en las taquillas a nivel nacional, ya que estará en cartelera desde el viernes, 1 de noviembre.

Carlos Saura es un cineasta, fotógrafo y escritor español. En la película documental Saura(s), Félix Viscarret realiza un retrato fílmico del maestro, con una percepción íntima a través de conversaciones con sus siete hijos. Finalista al Goya, el film contará con una presentación previa de José Pisano. La función es este viernes, 1 de noviembre, a las 3:00 de la tarde en el Trasnocho Cultural. Las entradas se pueden comprar por la página o por las taquillas, en 45.000 bolívares.

Víctor Porfidio, Losh, Donelli, Montenegro, Juan Silva, Luis Gámez y Nawal serán los DJ que se encargarán de la música en la nueva edición de las fiestas de Zaperoco: Room Nº237. “Puedes decidir a qué hora harás el check out, pero nunca podrás irte”, dicen los organizadores del evento. La invitación a la fiesta de disfraces inicia a las 10:00 de la noche, del viernes, 1 de noviembre, en el Salón Naiguatá del Hotel Tamanaco. Las entradas se pueden comprar por 10 dólares o su equivalente al cambio en bolívares, a través del teléfono 0414-2886593.

Gualberto Ibarreto es un nombre que resuena en la mente de los venezolanos por sus cantos y música tradicional. En este concierto, Gualberto Ibarreto y Héctor Medina, presentan un espectáculo con un peculiar portento vocal y el acompañamiento del cuatro. Juntos consiguen unir el talento, la música y la poesía al son de los ritmos tradicionales. Será el sábado, 2 de noviembre, a las 5:00 de la tarde en los espacios del Centro Cultural BOD. Las entradas se pueden comprar en taquillas o a través de la página de internet desde 204.800 bolívares las generales, hasta Bs. 409.600 las butacas VIP.

Soledad Bravo es conocida por su voz y su variado repertorio musical, destacada entre los compositores de la “Nueva Trova Cubana” y de la “Nueva canción latinoamericana”. Este domingo, 3 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, se presentará en un concierto que ha preparado especialmente para Caracas, donde entonará sus más emblemáticas canciones. Las entradas para Canciones del Alma en el Centro Cultural BOD se pueden comprar por su página o directamente en las taquillas, desde Bs. 183.035 para general, hasta Bs. 457.142 las butacas en la zona VIP.

Andrés (Rafael Monsalve) y Elisa (María Cristina Lozada) viven su edad otoñal en una historia de encuentros y desencuentros, así como Adán y Eva vivieron sus diferencias, desencuentros y coincidencias en el paraíso. La pieza teatral escrita por Ciro Acevedo se presentará en el Centro Cultural BOD este domingo, 3 de noviembre, a las 11:30 de la mañana. Las entradas para Ni tan Adán, ni tan Eva se pueden comprar por la página o personalmente en las taquillas, por 59.090 bolívares.

El Cuarteto Titán es un grupo de cuatro músicos provenientes de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar que se unieron por el deseo de compartir y crecer musicalmente. Este domingo, 3 de noviembre, a las 11:00 am, Siul Angel (Violín), Carlos Chacón (Violín), Aurimar Hernández (Viola) y Fabián Zambrano (Violonchelo) se presentan por tercera vez. En esta oportunidad interpretarán Cuarteto Nº 4 Opera 18 de Beethoven y el Cuarteto Nº 8 Opera 110 de Shostakovich. Las entradas para esta función única de música clásica en el Trasnocho Cultural se pueden comprar por taquillas o en la página, por Bs. 50.000.

Este domingo, 3 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, es la última función de Gregory: Canal de Fe. La pieza teatral interpretada por Sócrates Serrano y dirigida por Miguel Issa cuenta la historia de un actor que viaja en el tiempo mientras se encuentra en una situación de salud delicada y extrema. En el Dr. José Gregorio Hernández, termina por conseguir la fe y con ella, la salvación. Las entradas para el Centro Cultural Chacao se pueden comprar por la página o en las taquillas, desde 34.782 bolívares, hasta 52.173.