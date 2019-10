Adobe suspenderá las cuentas de venezolanos por sanciones de EEUU

La compañía de aplicaciones Adobe Systems Incorporated informó este lunes, 7 de octubre, que suspenderá los servicios a sus usuarios y clientes en Venezuela a partir del 28 de octubre próximo, una medida que toma a raíz de las sanciones que la Administración estadounidense impuso a las autoridades del país suramericano.



«Debido a la reciente Orden Ejecutiva Presidencial en los Estados Unidos (Orden Ejecutiva 13884) concerniente a las actividades con el Gobierno de Venezuela, Adobe ya no está autorizado a proporcionarte acceso al software y a los servicios, ni a permitirte realizar nuevas compras», indicó la compañía en un correo remitido a sus usuarios.



El pasado 5 de agosto, el Gobierno de Donald Trump impuso un embargo a los bienes estatales de Venezuela en suelo estadounidense. A partir de este anuncio, las Grandes Ligas del béisbol vetaron la participación de los jugadores en la liga venezolana de invierno para evitar sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU.



En el correo, Adobe advierte a los usuarios que disponen de «un período de gracia hasta el 28 de octubre de 2019» para que procedan a descargar «todo el contenido» que tengan almacenado en sus cuentas.

Hi there, I just received news from my team, that this is unfortunately real. I am very sorry. I know this is extremely frustrating. You can learn more information here: https://t.co/QfDghyBGjM