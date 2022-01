A un día de la recolección de firmas para el RR no han instalado puntos de recepción en Caracas

A un día de realizarse la recolección de firmas o manifestaciones de voluntad para activar el referéndum revocatorio en contra de Nicolás Maduro, programada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para este 26 de enero de 2022, los puntos de recepción de firmas no se encuentran instalados en Caracas. En la mañana de este 25 de enero Efecto Cocuyo realizó un recorrido en siete de esos puntos de varias parroquias de la ciudad y en ninguno había llegado las máquinas o los captahuellas y solo en uno se vio la presencia de personal del Poder Electoral.

Sin embargo, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) ya se desplegó en los distintos espacios señalados para que los ciudadanos manifiesten su voluntad.

Mientras la capital trabaja a su ritmo cotidiano, el referéndum está pautado para comenzar a las 6:00 a. m. de este miércoles, pero en la víspera los caraqueños se muestran poco interesados en esta consulta.

«Yo no voy a firmar, ¿para qué? Ni siquiera sabía que era mañana», indicó Rosa Mejías, de 54 años, en Chacao.

En Caracas conviven por lo menos 4 millones de personas; según la lista publicada por el Consejo Nacional Electoral solo hay 38 puntos de recolección de firmas habilitados en 22 parroquias.

Clases en el Andrés Bello

El Liceo Andrés Bello, uno de los centros de votación más conocidos y grande de Caracas, es un punto de recepción según el CNE. Es el único habilitado en la parroquia Candelaria del municipio Libertador, en el centro de la ciudad. Para las 10:12 a. m. de este 25 de enero, decenas de estudiantes con chemises azules entraban en los salones, mirando de reojo a los efectivos del Ceofanb armados en los corredores y escaleras.

Marlin Hernández, supervisora acreditada por el CNE, aseguró que las mesas y las máquinas se instalarán el mismo día del revocatorio y que solo habrá tres operativas. Sin embargo, no se había recibido los materiales a las 10:20 de la mañana.

«Hoy se recibe al personal de Ceofanb, que son los que se encargan de la custodia. Más tarde se recibirán las máquinas y ellos las resguardarán hasta el día de mañana», explicó.

Agregó que los electores y electoras que deseen manifestar su voluntad pueden acudir a hacerlo solamente con su cédula laminada y que la huella de identidad suplirá la firma.

«A las 5 en punto de mañana se estará llamando al personal del CNE para que instale las máquinas que se van a usar para el revocatorio y a las seis se va a iniciar la jornada. A las 6 de la tarde se cierra, siempre y cuando no haya personas en cola o el CNE manifieste una prolongación», indicó Hernández.

En reparación

El liceo Fermín Toro, ubicado en la parroquia Catedral del centro de Caracas (municipio Libertador), se encuentra en obras de remodelación; la fachada está llena de escombros, escaleras y obreros. Algunos miembros del Ceofanb se trasladaron hasta allí en horas de la mañana, con algunos materiales proveniente del CNE; pero las máquinas no habían llegado.

El acceso solo se permite a trabajadores y militares, debido a las herramientas de construcción que rodean la entrada. Según un funcionario, el lugar será habilitado el miércoles 26 de enero para la recolección de rúbricas.

En la parroquia Sucre, del mismo municipio Libertador, el personal docente del Liceo Bolivariano Miguel Antonio Caro laboraba normalmente. El sitio es otro de los puntos de recepción habilitados. Sin embargo, a las 10:40 a. m. no se desarrollaban actividades relacionadas con los preparativos para el referéndum.

A la espera en Chacao

En la Unidad Educativa El Libertador, en Chacao, un solitario miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) se encontraba sentado en una silla, en el pasillo a las 10:50 a. m. Él explicó a Efecto Cocuyo que la comisión designada para ese centro educativo y el punto de la Plaza Chacao (El Indio), los únicos dos puntos de recepción habilitados en este municipio, estaban a la espera de las máquinas y otros materiales.

«No hay nada ahorita. Pero mañana vamos a estar aquí desde las seis, como si fuese un día electoral», dijo.

El funcionario afirmó que en el colegio solo se instalarán dos máquinas, mientras que en la plaza habrán tres para los 119 mil habitantes que conviven en Chacao, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de 2016.

Sucre sin movimiento

El tráfico poco se movía en Petare, en el municipio Sucre, al este de Caracas. A las 11:00 a. m. los habitantes del sector, ajenos al referéndum revocatorio, caminaban de prisa en medio de la humareda proveniente de los autobuses del transporte público. El mercado funcionaba con normalidad.

En el Liceo Mariano Picón Salas, dos soldados atendían a los que llegaban a través de una pequeña ventana con rejas.

«Aquí vino alguien del CNE temprano, pero así como llegó, se fue», indicaron. Ni máquinas ni captahuellas ni planillas fueron llevadas al centro de educación, señalado como uno de los siete puntos de recolección de rúbricas de la parroquia Petare, para el miércoles 26 de enero.

La situación se repitió en el gimnasio vertical El Dorado, en Petare, donde los efectivos de Ceofanb descansaban en los banquitos mirando sus celulares. En la planta baja funcionaba un centro de vacunación, donde solo estaban poniendo la segunda y tercera dosis de Sinopharm.

Un teniente a cargo conversaba por teléfono, alejado del resto. No recibió instrucciones más allá de trasladarse hasta el gimnasio indicado como un punto de manifestación de voluntades y esperar por otra orden.

«Aquí no se va a recoger firmas. Aquí vamos a pernoctar nosotros, los que vamos a resguardar las máquinas. Lo del revocatorio va a ser en una escuela cercana, pero hasta ahora no te sé decir, porque ni me han informado dónde es. Lo cambiaron y es un poco confuso», comentó a Efecto Cocuyo.