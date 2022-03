UE condena prueba de nuevo misil intercontinental norcoreano

La Unión Europea (UE) condenó “enérgicamente” este viernes el lanzamiento por parte de Corea del Norte de su nuevo misil intercontinental (ICBM) Hwasong-17, que tensa aún más la situación en la península coreana y puede implicar nuevas sanciones de la ONU.



“Se trata de una violación de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales y regionales”, indicó el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una declaración en nombre de los Veintisiete.



Borrell hizo un llamamiento a Pionyang para “que se abstenga de cualquier otra acción que pueda aumentar las tensiones internacionales o regionales”.



Medios norcoreanos notificaron hoy lo que se sospechaba el jueves tras la prueba: lo disparado es un Hwasong-17, enorme misil intercontinental exhibido por primera vez en octubre de 2020 pero que hasta ahora no se había disparado.



El jefe de la diplomacia comunitaria insistió en que Corea del Norte debe cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas «abandonando todas sus armas nucleares, otras armas de destrucción masiva, los programas de misiles balísticos y los programas nucleares existentes, de manera completa, verificable e irreversible”, así como “cesar inmediatamente todas las actividades relacionadas”.



A su juicio, Corea del Norte no puede tener el estatus de Estado poseedor de armas nucleares y pidió a todos los miembros de la ONU que tomen medidas para aplicar plenamente las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.



Según dijo, la UE está dispuesta a “aplicar y complementar”, si es necesario, cualquier medida que pueda adoptar el Consejo de Seguridad de la ONU en respuesta a este acontecimiento.



“Las flagrantes violaciones del derecho internacional por parte de Corea del Norte desvían recursos de su propio pueblo, impiden su desarrollo económico y socavan el bienestar de su población”, recalcó Borrell.



Por todo ello, la UE instó a Pionyang a detener sus acciones desestabilizadoras, respetar el derecho internacional y reanudar el diálogo con los socios pertinentes.



“La UE está dispuesta a apoyar cualquier proceso diplomático significativo”, recalcó.



Con vistas a la décima conferencia de revisión del tratado de no proliferación de armas nucleares, la UE insistió en que Corea del Norte vuelva a cumplir ese acuerdo como un Estado no poseedor de armas nucleares y el acuerdo integral de salvaguardias del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), y aplique el llamado protocolo Adicional.



Al mismo tiempo, la UE instó a Pionyang a firmar y ratificar el tratado de prohibición completa de ensayos nucleares. EFE