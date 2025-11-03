La Unión Europea (UE) anunció este lunes la asignación de otros 21,5 millones de euros ante el agravamiento de la crisis humanitaria en Venezuela y Haití y otros países del Caribe afectados recientemente por el paso del huracán Melissa.

La financiación ayudará a los socios humanitarios de la UE a proporcionar asistencia esencial, como alimentos, atención sanitaria, protección y ayuda de emergencia a los más necesitados, indicó la Comisión Europea (CE) en un comunicado.

Así, 14,5 millones de euros se destinarán a lidiar con las consecuencias de la crisis en Venezuela, incluidas sus repercusiones en países vecinos como Colombia. Las áreas prioritarias de intervención serán la protección, la asistencia sanitaria y la nutrición.

Por otro lado, otros 5 millones de euros se destinarán a la respuesta de emergencia al huracán Melissa en Jamaica, Cuba y Haití.

Bruselas explicó que los socios humanitarios de la UE ya están proporcionando agua potable, artículos de saneamiento y refugios de emergencia en estos países, mientras que la Unión Europea está preparando vuelos humanitarios y el despliegue de reservas de ayuda a través de su Mecanismo de Protección Civil.

Gobierno de Maduro desconfía

Tras el anuncio de la UE, Yván Gil, Ministro de Exteriores de Nicolás Maduro, dijo que “ni un euro” de la ayuda humanitaria proporcionada por la Unión Europea ha llegado ni ahora ni antes a los ciudadanos venezolanos.

“La verdad es simple: ni un euro de esos fondos llega a nuestro pueblo. La Unión Europea no desarrolla ni registra ningún proyecto humanitario en Venezuela”, expresó Gil a través de un comunicado en Telegram.

Gil emitió un aviso a los contribuyentes de la UE en el que señala que “mientras Bruselas impone recortes, exige ajustes y limita los presupuestos de salud, vivienda y empleo en sus propios Estados miembros, anuncia con orgullo nuevos millones para ‘ayuda humanitaria’ a Venezuela”.

Criticó que “todo ese dinero termina en los bolsillos de intermediarios y supuestas ONG que han hecho del financiamiento internacional un negocio”.

Mencionó los 14,5 millones de euros que la Comisión Europea ha anunciado para ayuda este lunes, afirmando que “Esos 14,5 millones de euros no llegarán a Venezuela. Serán, como los 149 millones anteriores, otra operación de corrupción disfrazada de solidaridad”, denunciando “¡Basta de corrupción y falsos pretextos de la Unión Europea! ¡Venezuela se respeta!”.