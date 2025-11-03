La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) emitió este lunes una condena por la detención arbitraria de cuatro estudiantes y productores audiovisuales venezolanos, ocurrida el pasado viernes 31 de octubre en las afueras del Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua.

Los afectados realizaban labores de preproducción para un trabajo de grado en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y desde entonces se desconoce su paradero, lo que podría configurar una desaparición forzada, describe el texto de la organización.

Los detenidos son Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra. Según el comunicado de la OMCT, el grupo se encontraba frente a la fachada del penal cuando, presuntamente, tomaron una fotografía del exterior del recinto como parte de su proyecto académico.

Alrededor de las 11:00 a.m., hora local, fueron abordados por la custodia perimetral, quienes les retuvieron las cédulas de identidad y les indicaron que esperaran para una supuesta entrevista. Tras seis horas de retención en el lugar, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los trasladaron en patrullas.

Desde las 3:45 p.m. de ese día, no se ha tenido noticias de ellos. «Esta acción se enmarca en un contexto de creciente criminalización de actividades periodísticas, estudiantiles y de defensa de derechos humanos en Venezuela», dijo la OMCT.

La OMCT cita datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reporta actualmente 903 personas clasificadas como presas políticas, de las cuales al menos 64 familias no han recibido comunicación formal sobre el centro de reclusión de sus seres queridos.

Organizaciones como Foro Penal, en su último boletín del 27 de octubre, registran 875 presos políticos, con 61 de paradero desconocido.»Expresamos nuestra profunda preocupación por el uso sistemático de los cuerpos de seguridad del Estado para silenciar voces críticas, académicas y artísticas», señala el pronunciamiento de la OMCT, que recuerda que la libertad de expresión y creación artística están protegidas por los estándares internacionales de derechos humanos.

Demandas urgentes al Estado venezolano

Ante estos hechos, la organización internacional urge al gobierno de Nicolás Maduro a cumplir con las siguientes medidas:

Garantizar de inmediato la seguridad, integridad física y bienestar psicológico de los cuatro detenidos, así como de todas las personas que realizan labores académicas, periodísticas o artísticas en el país.

Revelar el paradero de Cisneros, Castillo Vásquez, Briceño Venegas y Hernández Guerra; permitirles acceso a abogados y familiares; y presentarlos sin demora ante una autoridad judicial competente.

Liberar de forma inmediata e incondicional a las cuatro personas afectadas.

Iniciar una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre la detención, para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Poner fin a los actos de intimidación, criminalización y hostigamiento contra periodistas, estudiantes, artistas y defensores de derechos humanos, asegurando el pleno ejercicio de las libertades de expresión, creación y asociación.

La OMCT extendió su solidaridad especial a una de las detenidas, familiar de un miembro de su equipo, y reiteró su compromiso con las víctimas de detenciones arbitrarias en Venezuela.