El presidente estadounidense, Donald Trump, partió este lunes desde Israel hacia Egipto para participar en la Cumbre para la Paz de la ciudad de Sharm el Sheij, a la que asistirá una treintena de líderes del mundo.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su esposa, Sara Netanyahu, despidieron a Trump y su comitiva en el aeropuerto Ben Gurion, a las afueras de Tel Aviv, antes de que abordara el Air Force One rumbo a la ciudad egipcia, situada en la península del Sinaí, donde su llegada marcara el comienzo de la cumbre.

Trump, que llegó hoy a Tel Aviv en una corta visita, se reunió con familiares de rehenes israelíes y se dirigió a la Knéset, el Parlamento israelí, donde destacó que Israel ha logrado todo lo que podía conseguir por la fuerza de las armas y que ahora es el momento de convertir esas victorias en el «premio final de la paz».

«Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que se puede lograr por la fuerza de las armas. Ahora es el momento de transformar estas victorias contra los terroristas en paz y prosperidad para todo Oriente Medio», dijo Trump, en su intervención en el Parlamento antes de partir a Sharm el Sheij, donde se prevé la firma del acuerdo que pone fin a dos años de guerra entre Israel y Hamás.

Trump pronunció su discurso tras la liberación por Hamás de todos los rehenes vivos que permanecían cautivos en Gaza y la entrega de prisioneros palestinos, como parte del acuerdo de alto el fuego.

El mandatario estadounidense copresidirá esta tarde, junto al presidente egipcio Abdelfatah Al Sisi y al presidente de la ANP, Mahmud Abás, la llamada Cumbre para la Paz, con más de treinta dirigentes mundiales, entre ellos líderes de Catar, Turquía, España, Francia y Reino Unido.