El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que Venezuela ha generado a Estados Unidos un «problema tremendo» vinculado al tráfico de drogas y a la inmigración irregular.

«No vamos a consentirlo más» y los supuestos narcotraficantes que murieron este martes en un operativo en el Caribe «no lo van a volver a hacer», afirmó desde el Despacho Oval.

«Venezuela ha actuado muy mal, tanto por el tema de las drogas como por enviar a algunos de los peores criminales del mundo a nuestro país. Vacían sus cárceles en Venezuela y los envían hacia Estados Unidos», dijo este miércoles.

Al referirse al “ataque letal” de fuerzas estadounidenses contra una embarcación en aguas del mar Caribe, en la que presuntamente viajaban 11 integrantes de la banda de crimen trasnacional Tren de Aragua, Trump afirmó que “no lo volverán a hacer”.

Según Trump, «en el barco había enormes cantidades de drogas. Tenemos grabaciones de ellos hablando. Eran cantidades masivas de drogas entrando a nuestro país para matar a mucha gente, y todos lo entienden perfectamente».

Insistió en que «tenemos que proteger a nuestro país, y lo vamos a hacer. Venezuela es muy mal actor».

«No vamos a tolerarlo más. Venezuela es unos de los peores actores en todo el grupo, y tenemos un grupo de actores bastante malos ya», añadió.

Movimientos de EEUU frente a Venezuela

Trump aseguró este martes que la embarcación que, según dijo transportaba drogas, había sido abatida y compartió un video del Comando Sur del Ejército estadounidense en el que se observa cómo atacan a una pequeña lancha.

EEUU está llevando a cabo un despliegue militar en el mar Caribe sin precedentes para combatir el tráfico de drogas, algo que normalmente se aborda con cooperación de inteligencia con autoridades locales o intervención no letal de la Guardia Costera.

Este despliegue naval sin precedentes desde la invasión de Panamá de 1989, reportan agencias de noticias, cuenta con el apoyo de un escuadrón anfibio, una fuerza especial que desplegó tres navíos y más de 4.500 efectivos, y se estima que hay otros 2.200 soldados adicionales.