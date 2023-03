Siguen ataques entre Bukele y Petro

El presidente Nayib Bukele señaló a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de «atacar» los «asuntos internos» de El Salvador y a su persona, esto en un nuevo intercambio de mensajes entre los mandatarios, en el que se ha incluido a Nicolás Petro, hijo del gobernante colombiano.



Petro le respondió a Bukele con un «todo bien en mi casa» luego de que el mandatario salvadoreño escribiera en Twitter que «no entiende su obsesión (de Petro) con El Salvador».



«Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye ni jueces, ni magistrados; lucha por una justicia más autónoma y fuerte (…) aquí en Colombia profundizamos la democracia (y) no la destruimos», publicó Petro.



En respuesta, Bukele escribió: «¿Presunción de inocencia? Imagino que jamás ha acusado a ningún opositor suyo. Los colombianos sabrán si eso es verdad u otra mentira, que ya parece ser adicto a ellas».



Y agregó: «Además, fue usted quien me atacó (de nuevo) y a nuestros asuntos internos; yo ni recordaba su existencia».

Inicialmente Petro comentó sobre una noticia de CNN en la que se señaló que «fiscales en Nueva York alegaron que altos funcionarios de Bukele hicieron un pacto con las pandillas. A cambio de mejores condiciones, las pandillas reducirán la tasa de homicidios para que parezca que su enfoque duro con el crimen estaba funcionando».



«Mejor que hacer pactos del Gobierno por debajo de la mesa es que la Justicia pueda hacerlos encima de la mesa sin engaños y en búsqueda de la Paz», escribió el presidente colombiano este jueves en Twitter.

¿Tratos inhumanos o mejores condiciones?

En respuesta, Bukele publicó en la misma red social: «Pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de ‘mejores condiciones'».



«Además, no entiendo su obsesión con El Salvador», cuestionó.



Igualmente, el mandatario salvadoreño preguntó: «¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero?», «¿Todo bien en casa?», agregó.



El cruce de mensajes arrancó a comienzos de este mes luego de que Petro aseguró en un acto de Gobierno que se pueden ver en redes «las fotos terribles -no me puedo meter en otros países- del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados que le da a uno escalofríos».



El jefe de Estado colombiana se refería a que el Gobierno de Bukele trasladó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad para 40.000 presos, a 2.000 supuestos pandilleros.

Con información de EFE