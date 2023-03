Petro propone a Bukele un «foro» para comparar experiencias sobre homicidios

El presidente Colombia, Gustavo Petro, propuso a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, un «foro internacional» para comparar las experiencias de ambos países con respecto a la reducción de homicidios, luego de que el gobernante centroamericano le deseara que la nación andina bajara esos índices.



«Pues Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. No hicimos cárceles sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional», expresó en Twitter Petro.



Más temprano, Petro aseguró en un acto de Gobierno que se pueden ver en redes «las fotos terribles -no me puedo meter en otros países- del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados que le da a uno escalofríos».



Esto en referencia a que el Gobierno de Bukele trasladó al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad para 40.000 presos, a 2.000 supuestos pandilleros.

Bukele: Los resultados pesan más

Al respecto, el presidente salvadoreño le dijo a Petro que «los resultados pesan más que la retórica».



«Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga», publicó Bukele en Twitter.



En imágenes publicadas por el Gobierno salvadoreño en los últimos días se observa a los presos, sin camiseta, con los tatuajes característicos de las pandillas.



«Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad y se disparan las popularidades, indudablemente», aseguró Petro´, que agregó que «el presidente de El Salvador se siente orgulloso porque logró reducir la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas».



El Salvador se encuentra desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, tras una escalada de homicidios generada, según una investigación del medio local El Faro, por la supuesta ruptura de un pacto con las pandillas.