Rusia, Cuba y China logran un puesto en el Consejo de DDHH de la ONU - Efecto Cocuyo

Rusia, Cuba y China fueron elegidos para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras la votación de la asamblea general de la organización este marte 13 de octubre.

Pese a las críticas sobre estas tres naciones, donde no hay elecciones abiertamente libres, salvo el caso ruso, las tres naciones ocuparán un puesto en esta instancia que se encarga de velar por los derechos humanos.

Los tres países, Rusia, Cuba y China, permanecerán tres años en el Consejo a partir del próximo 1 de enero de 2021. En la instancia también participa Venezuela, representada por el gobierno de Nicolás Maduro.

Pese a que se encuentra en el Consejo, el país tiene una misión de determinación de hechos que el pasado 16 de septiembre presentó un duro informe sobre la situación de DDHH en el país.

El mandato de la misión que era para un año fue prorrogado por otros dos por la mayoría de los miembros del Consejo de DDHH la semana pasada.

Rechazo de EEUU

Tras la elección de Rusia, Cuba y China al organismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en rechazo a esta decisión.

En el año 2018 el presidente estadounidense Donald Trump retiró a su país del Consejo al alegar que mantenía una “política antiisraelí” y lo conformaban los países con más violaciones de DDHH en el mundo.

“Hoy (martes) la Asamblea General de la ONU eligió nuevamente a países con antecedentes abominables de derechos humanos, incluidos Rusia, Cuba y China. Venezuela fue elegida en 2019”, recordaron en el texto.

“El compromiso de los Estados Unidos con los derechos humanos consiste en mucho más que palabras. A través de la acción del Departamento de Estado, hemos castigado a los violadores de derechos humanos en Xinjiang, Myanmar, Irán y otros lugares”, agregó el documento.

ONG internacionales como Human Right Watch (HRW) pidieron a los miembros de la Asamblea General de la ONU no elegir a estas tres naciones ni tampoco a Arabia Saudí, que fue la única en no salir electa para el Consejo de DDHH.

La instancia lo conforman 15 países que se mantienen por tres años en el lugar. El resto de las naciones que se escogieron este martes fueron Bolivia, China, Costa de Marfil, Cuba, Francia, Gabón, Malawi, México, Nepal, Pakistán, Rusia, Senegal, Ucrania, Uzbekistán y el Reino Unido.

Foto: ONU/Eskinder Debebe