La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se encuentra este viernes en Kiev para llevar a los ucranianos «un mensaje de esperanza» y demostrarles que la Unión Europea está con ellos, según manifestó.

«La resistencia y el coraje de los ucranianos han inspirado al mundo. Estoy en Kiev para dar un mensaje de esperanza. Estamos contigo», afirmó Metsola en un mensaje en su cuenta oficial en Twitter.

La política maltesa acompañó su mensaje con una foto en la que ella y el presidente de la Rada (el parlamento ucraniano), Ruslan Stefanchuk, se funden en un abrazo.

«Gracias Rulan Stefanchuk por la invitación», concluyó Metsola el primer mensaje que publicó este viernes, tras su anuncio sorpresa de la noche anterior de que estaba «de camino» a Kiev, también en Twitter, pero sin más indicaciones por razones de seguridad.

Stefanchuk retuiteó el mensaje de Metsola con el siguiente comentario: «Junto a una amiga auténtica de Ucrania».

«Vamos a ayudaros a reconstruir vuestras ciudades y vuestros pueblos cuando esta guerra ilegal, no provocada e innecesaria haya pasado. Estamos facilitando ahora ayuda financiara, militar y humanitaria. Va a continuar y a aumentar», aseguró Metsola en una rueda de prensa junto a Stfanchuk, cuyo video también tuiteó la presidenta de la Eurocámara.

Le prometió al presidente de la Rada que la UE, que ha acogido a la mayor parte de los más de cuatro millones de ucranianos que han salido del país tras la invasión militar rusa, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, va a «cuidar de sus familias que se han visto obligadas a huir hasta que puedan volver con seguridad a sus casas y reconstruir sus vidas».

Dear Ukrainian friends,



Soon we will help you rebuild your cities and towns.



We will continue to take care of your families who have been forced to flee, until they can safely return.@r_stefanchuk #StandWithUkraine pic.twitter.com/JbqtFrro6S