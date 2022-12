Presidenta del Parlamento Europeo dice que investigarán cualquier presión indebida

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, prometió este jueves hacer una revisión completa de «todos» los trámites legislativos de la Eurocámara en busca de «presiones o influencia indebida» tras el presunto escándalo de corrupción vinculado a Catar, así como una reforma profunda para evitar que un caso así pueda repetirse.

En una larga de rueda de prensa tras intervenir en la cumbre europea de este jueves, Metsola avanzó un «paquete amplio de reformas» internas que estará listo el próximo año e incluirá, entre otros cambios, un refuerzo a la protección de los denunciantes de corrupción, una prohibición de todos los grupos de amistad no oficiales con terceros países y una revisión de «cómo interactúa» el Parlamento con gobiernos extranjeros.

«Lideraré este esfuerzo personalmente y con consultas amplias dentro y fuera del Parlamento», prometió Metsola, que destacó con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han «apoyado» la forma en la que la institución ha manejado este asunto hasta el momento.

Qué pasó en el Parlamento Europeo

La presidenta insistió en que será necesario «reconstruir la confianza» y «corregir los errores» para «mandar un mensaje potente a quienes intentan socavarnos» y aseguró que el Parlamento ha respondido a cada petición de las autoridades belgas de manera inmediata y con cooperación plena.

En paralelo, además de los trámites que ya están bajo la lupa como la exención de visados a cataríes o el acuerdo de aviación entre la UE y este país, el Parlamento «revisará todo» en busca de «cualquier presión o influencia indebida» que haya podido tener lugar, dijo Metsola.

También se revisarán posibles «lagunas» en la vigilancia a la actividad que ejercen los antiguos eurodiputados, qué ONG forman parte del registro de transparencia y pueden entrar al Parlamento Europeo, para que «impedir que ciertas cosas que han pasado en este contexto vuelvan a suceder de nuevo».

Por ejemplo, avanzó, ya se le ha impedido el acceso a la Eurocámara a los once representantes de la ONG No Peace Without Justice -dirigida actualmente por uno de los detenidos, Niccolò Figà-Talamanca- que tenían acreditaciones de lobistas.

Revisarán grupos de amistad

También se responderá a la «creciente demanda» para abordar el problema interno que suponen los «grupos de amistad» de eurodiputados con terceros países, en los que «no necesariamente hay ilegalidades», según Metsola, pero sí operan sin control sobre quién paga por sus viajes o qué reciben durante ellos.

«Esto no prejuzga nada o nadie, pero si hay una laguna ahí quiero cerrarla. Quiero asegurarme de que los interlocutores oficiales con un país (…) son los miembros más veteranos de la comisión correspondiente», dijo Metsola.

Además de incluir más obligaciones y sanciones por incumplimiento de las normas del registro de transparencia, la política maltesa avanzó una revisión más a fondo de las declaraciones de intereses financieros de los eurodiputados para que incluyan los ingresos que reciben.

En cualquier caso, incidió, «hablamos de un número pequeño de individuos» que «se encuentran en una posición donde les ofrecen una bolsa de dinero y no la rechazan» y que «ensombrecen» el trabajo de una gran mayoría de diputados y personal de la Eurocámara.