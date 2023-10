El pasado sábado 7 de octubre, grupos vinculados a Hamás y a la jihad palestina lanzaron un ataque coordinado a diferentes zonas de Israel. Esta acción trajo una respuesta del gobierno israelí, que ha empleado gran parte de su fuerza militar. Este nuevo episodio en el conflicto es uno de los más sangrientos en los últimos 10 años.

Desde el reinicio del conflicto, cerca de 1.200 israelíes han muerto y unos 2.000 han sido heridos. Hasta la fecha, hay más de 900 civiles palestinos asesinados y casi 5.000 heridos.

Cada vez que el Oriente Medio tiene momentos convulsos, surgen diversas preguntas y teorías sobre cómo estos conflictos pueden afectar el resto del mundo. En el caso particular de Israel, las naciones toman diversas posiciones; unas lo apoyan de forma inquebrantable, como Estados Unidos; otras están contra la defensa israelí y unas más se mantienen en tono neutral y buscan algún espacio para la negociación.

Efecto Cocuyo consultó al internacionalista y analista Iván Álvarez para conocer su análisis sobre las posibles consecuencias que deja este nuevo episodio del conflicto a nivel internacional.

Ralentizar las conversaciones entre Arabia Saudita e Israel

Para el internacionalista y analista venezolano Iván Álvarez, una de las principales consecuencias del reinicio de este conflicto es que las conversaciones entre Israel y Arabia Saudita sean afectadas e incluso demoradas. “Este es un elemento muy importante de la evolución del Medio Oriente en este momento. Es un movimiento que no le conviene para nada a Irán, que apoya fuertemente a Hamas”, indicó Álvarez.

Uno de los temores es que haya una escalada por parte de Hamas y de otros factores como Hezbollah, que podría sumarse a los ataques, aunque esto aún no ha ocurrido en este nuevo episodio del enfrentamiento. “No van a empeorar las relaciones entre Israel e Irán, pero es probable que Israel intensifique su guerra indirecta contra Irán. Sin embargo, lo más relevante es que habrá grandes pérdidas humanas de ambos lados”, enfatizó el analista.

Eventual alza en precios del petróleo

Sobre un eventual aumento de los precios del petróleo, Álvarez se mostró confiado al decir que no cree que el alza sea significativa. “En el mediano y largo plazo no es probable que el conflicto tenga un efecto en los precios. Ni Palestina ni Israel son productores de petróleo. Los estados más cercanos tampoco, con excepción de Egipto”, afirmó el experto.

Una postura similar expresó la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath durante una reciente entrevista con Bloomberg.

“Es una tragedia terrible (…) En cuanto a las consecuencias económicas es un poco pronto para pensar en eso porque tenemos que ver cómo se desarrolla el conflicto y si involcura a otros países. Si se convierte en un conflicto más amplio y eso hace que suban los precios del petróleo eso tendrá un efecto en la economía. Supongamos que los precios del petróleo suben en 10%, unos 12 meses después veríamos un aumento de la inflación de 0,4%, la producción mundial sería un 0,15% menor, pero es demasiado pronto para saber qué sucederá porque todavía estamos en las primeras etapas del conflicto”, indicó.

Al ser consultada sobre algún si algún país es especialmente vulnerable ante la situación, Gopinath expresó que Egipto u otros países que estén observando más de cerca podrían sentir el impacto.

La ejecutiva del FMI indicó que aunque los países vecinos verán consecuencias en los precios de la energía de forma más rápida, pero también advirtió que los efectos podrían extenderse significativamente.

El rol de China en el conflicto

Otro de los elementos que genera preocupación y alerta es una eventual participación de China en este conflicto. Especialmente después de que Estados Unidos haya reafirmado su compromiso con Israel y, en palabras del presidente Joe Biden, estos recibirán todo el apoyo y el armamento que necesiten para defenderse.

Sin embargo, para Iván Álvarez, la postura de China puede ser más neutral. “Podría hacer más por mediar en el conflicto. Pero China no ha utilizado esta potencialidad hasta ahora. Aunque el tema de Ucrania se ha estrenado en este aspecto”, dijo el internacionalista, que agregó que no cree que China tenga un rol protagónico en este enfrentamiento.

El conflicto entre Israel y Palestina no es el único que genera preocupación en el mundo.

Sin embargo, para Iván Álvarez esto no representa una mayor amenaza para el continente europeo. “Los estados europeos van a apoyar a Israel, pero no van a invertir recursos financieros o militares. No es otro frente europeo, a diferencia de Ucrania que es una amenaza muy cercana y que ha generado refugiados en los propios estados de Europa”, resaltó el internacionalista.

Zelenski viaja de manera imprevista a Bruselas

El propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recomendó a los líderes del mundo que se desplacen a Israel para apoyar a las víctimas de “ataques terroristas” en el país, que se enfrenta en una guerra al grupo islamista Hamás.

“Mi recomendación a los líderes es ir a Israel y apoyar a la gente, solo a la gente. No hablo de ninguna institución. Solo apoyar a la gente que ha estado bajo ataques terroristas, que está muriendo ahora”, declaró al llegar de manera imprevista a la sede de la OTAN, en Bruselas, este miércoles 11 de octubre.

Durante el encuentro, el secretario de defensa de EEUU, Lloyd Austin, afirmó que su que su país es “la nación más fuerte del mundo” y que hará “lo necesario” para ayudar a sus socios. “En términos de nuestra capacidad para continuar apoyando los esfuerzos en Ucrania y de apoyar los esfuerzos en Israel también. Absolutamente. Podemos hacer los dos y haremos los dos”, enfatizó el funcionario.

En las últimas horas, se conoció que Israel ha impuesto un bloqueo total a Gaza y esto podría acrecentar las muertes de civiles, pero también podría hacer que Hamás intensifique sus ataques hacia suelo israelí.

