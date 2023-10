Los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido emitieron este 9 de octubre una declaración conjunta en la cual aseguran que ayudarán a Israel a “defenderse” de los ataques de Hamás.

Según el documento, los presidentes Emmanuel Macron de Francia; el canciller Olaf Scholz de Alemania; la primera ministra Girgia Meloni de Italia; el primer ministro Rishi Sunak del RU; y el presidente estadounidense George Biden expresaron su “firme y unido” apoyo al Estado de Israel y su “condena inequívoca” a las acciones la organización extremista palestina Hamás y sus “atroces actos de terrorismo”.

“Dejamos claro que las acciones terroristas de Hamás no tienen justificación, ni legitimidad y deben ser condenadas universalmente. Nunca hay ninguna justificación para el terrorismo. En los últimos días, el mundo ha observado con horror cómo los terroristas de Hamás masacraron a familias en sus hogares, masacraron a más de 200 jóvenes que disfrutaban de un festival de música y secuestraron a mujeres ancianas, niños y familias enteras, que ahora están retenidos como rehenes”, dice la declaración conjunta.

Indicaron los mandatarios que sus países apoyarán a Israel en sus esfuerzos por defenderse a sí mismo y a su pueblo contra tales atrocidades. Destacaron además que este no es el momento para que ninguna parte hostil a Israel pueda explotar estos ataques para buscar ventajas.

“Todos nosotros reconocemos las aspiraciones legítimas del pueblo palestino y apoyamos medidas iguales de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual. Pero no nos equivoquemos: Hamás no representa esas aspiraciones y no ofrece nada a los palestinos”, añaden.

Indicaron que en los próximos días estos países permanecerán unidos y coordinados, juntos como aliados y amigos comunes, para garantizar que Israel sea capaz de defenderse y, en última instancia, establecer las condiciones para una región pacífica e integrada en Oriente Medio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...