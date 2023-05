Petro dice que venezolanos son pobres y dejaron de beber whisky y comer por las sanciones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, consideró este viernes que las sanciones de la comunidad internacional a Venezuela han llevado a la pobreza al país, donde la sociedad ha pasado «de vivir bien a no tener un plato de comida».

El mandatario se manifestó de esta manera en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en España, donde este 5 de mayo cierra su primera visita de Estado desde que tomara posesión el pasado agosto.

El presidente colombiano, quien fue presentado en este desayuno por la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo referencia a la situación actual de su país vecino así como a la conferencia internacional que Colombia acogió la pasada semana para intentar dar una solución política al problema.

Petro y las sanciones a Venezuela

Petro recordó que Colombia y Venezuela «son prácticamente el mismo pueblo» y que las sanciones al Gobierno de Nicolás Maduro «han provocado una enseñanza» de que ha sido el pueblo quien ha recibido las peores consecuencias.

«Ellos vivían bien, tenían acceso al mejor whisky del mundo, que es una forma de vivir sabroso«, ironizó el presidente, quien consideró que el bloqueo a la compra de petróleo venezolano cambió esa situación.

A su juicio, la sociedad pasó «de vivir bien a no tener un plato de comida«, algo que se tradujo en un «éxodo» de ciudadanos venezolanos que Colombia «recibe en primera instancia».

Defiende a Maduro

«Tres millones de personas, aún no se sabe si es ese número, la gente se va no porque no les guste Maduro sino por la pobreza», opinó.

Tras el desayuno, Petro se desplazará esta tarde a Salamanca (norte) donde recibirá una condecoración de la Universidad de esa ciudad y mañana se traslada a Portugal, donde permanecerá hasta el domingo.

En la visita de Estado a España, el presidente mantuvo una apretada agenda. Fue recibido por el rey Felipe VI, se reunió con su homólogo español, Pedro Sánchez, y se dirigió en sesión conjunta al Senado y el Congreso de los Diputados.

Este jueves también participó en un encuentro empresarial organizado por la patronal española y durante el día de hoy está previsto que acuda a las instalaciones de la empresa aeronáutica Airbus con quien Colombia ha firmado un convenio de colaboración.