La Organización de Estados Americano (OEA) señaló este domingo que la ratificación de la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, “liquida” la “posibilidad de elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela”.

En un comunicado, el organismo manifestó que la inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano responde a “los claros objetivos de persecución política” del Gobierno de Nicolás Maduro, a quien señalaron de “dictador”.

“Las acciones recientes de la dictadura venezolana de enjuiciamiento y prisión política de opositores, especialmente aquellos vinculados al liderazgo opositor mayoritario, ya dejaron en claro que la dictadura no tenía ninguna intención de permitir la realización de elecciones limpias y transparentes”, dijo la OEA.

Agregó que “el liderazgo de María Corina Machado es insustituible, como lo es todo liderazgo que surja de las convicciones y los intereses del pueblo”, y por ende “sería patético y repulsivo que alguien pretendiera asumir ese lugar, pasando por alto el pronunciamiento popular indiscutible que hubo en el país en las primarias”.

“No debemos nunca creer que esta dictadura cumplirá acuerdos y compromisos asumidos, lo más recurrente ha sido siempre la violación de los mismos”, agregó el comunicado, en el que la OEA se compromete a no abandonar “la lucha por devolver la democracia a Venezuela”.

“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que en estos años ha demostrado que no es indulgente con ninguna forma dictatorial de ninguna ideología, seguirá pronunciándose y denunciando a la dictadura y sus autoridades, y no abandonará jamás la lucha por devolver la democracia a Venezuela. No debemos nunca creer que esta dictadura cumplirá acuerdos y compromisos asumidos, lo mas recurrente ha sido siempre la violación de los mismos.

“Por otra parte, la Secretaría General de la OEA no cejará jamás en su empeño de que haya justicia para las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte de los dictadores, con base en los principios de verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición y, sobre la base de su respeto, conmina a todos los actores internacionales a sumarse a este proyecto ético”.

