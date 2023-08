El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que construirán un albergue para 1.000 migrantes hombres en Randall’s Island, que se encuentra entre Harlem, el sur del Bronx y el norte de Queens.

“Mientras el número de solicitantes de asilo crece por centenares cada día, tensando nuestro sistema hasta el punto de quiebre y aun más allá, es un esfuerzo cada vez más hercúleo el encontrar suficientes camas cada noche”, aseguró Adams, un demócrata que viene denunciando el agotamiento de espacios para personas migrantes y pide ayuda al gobierno de Nueva York y el de Joe Biden para dar respuesta a la llegada de personas en movilidad.

Ya en octubre de 2022, la Alcaldía levantó una carpa migrante con esta misma idea de un albergue para migrantes. Sin embargo, ante la poca receptividad la iniciativa duró tres semanas y se levantó.

La diferencia en este caso es que la gobernación de Nueva York, a cargo de la demócrata Kathy Hochul, asumirá los costos de creación, mantenimiento y las personas que operarán el albergue.

Cuántos migrantes ha recibido Nueva York

Según cifras de la Alcaldía, en lo que va de 2023 57.200 personas han llegado a la ciudad más cosmopolita de Estados Unidos, considera una zona santuario para migrantes sin documentos; es decir, que no se persigue a quienes viven bajo esta condición.

El gobierno local calcula que entre 300 a 500 migrantes llegan a diario a Nueva York, por lo que han debido habilitar más refugios. Para ello han usado sitios como terminal de cruceros y un antiguo edificio de la academia de policía neoyorquina. La idea es evitar el colapso de los albergues.

Incluso han alquilado hoteles y el pasado enero, un grupo de venezolanos protestó ante el desalojo cuando estaban en uno de estos lugares en Manhattan.

“Allí no hay calefacción y está haciendo frío, los colchones se hunden, las camas están muy pegadas y no sabes a quién tienes al lado; no hay dónde guardar las pertenencias y tienes que cruzar la calle para bañarte y hacer fila”, denunciaron a EFE varios migrantes, algunos de los cuales han pasado previamente por otros albergues proporcionados por la Alcaldía.

A lo largo de un año de crisis migratoria, Nueva York ha habilitado 190 “alojamientos de emergencia” -entre ellos hoteles, gimnasios o escuelas, donde tienen preferencia las familias- y trece grandes centros destinados principalmente a hombres solos.

Cuántos refugios tiene la ciudad

La ciudad de Nueva York es la única en Estados Unidos que tiene la obligación legal -por una norma que data de los años setenta del pasado siglo- de dar alojamiento a cualquier persona sin techo, sea o no ciudadano estadounidense, pero ya el mes pasado el alcalde Adams anunció que iba a comenzar a aplicar un tope de seis meses de estancia para poder dar entrada a los recién llegados.

La Alcaldía aseguró que en las próximas semanas, sin incluir el centro de Randall’s Island, abrirán dos refugios más. A la fecha cuentan con más de 190 espacios de emergencia de este tipo.

“La Ciudad de Nueva York, el epicentro del mundo libre, está en la primera línea de una crisis humanitaria”, dijo el Comisionado de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York, Zach Iscol sobre cómo afrontan la emergencia.

Con información de Efe

