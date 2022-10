National Gallery confirma que obra de Van Gogh no sufrió daños tras ataque de activistas

La política de exhibición de las obras de la colección permanente de la National Gallery detalla que el objetivo de la institución es «mostrar al público la mayor proporción posible de su colección» de conformidad con varias limitaciones entre las que se encuentra la «disponibilidad de medidas de seguridad continuas para evitar daños por parte de los visitantes, ya sea por accidente o por actos deliberados».

Van Gogh’s ‘Sunflowers’ painting was vandalized with tomato soup by two anti-fossil fuel protestors in London.



The protestors then glued themselves to the wall beneath the painting.



As for damages, authorities say the painting is "unharmed."