Muerte de Mahsa Amini por no llevar bien puesto su velo conmociona a Irán

Mahsa Amini, de 22 años, murió luego de ser detenida y trasladada a una comisaría por la Policía de la Moral, el pasado martes 13 de septiembre.

¿Su “delito”? Llevar el velo obligatorio demasiado bajo y sin cubrir la cabeza, según los motivos señalados por las autoridades para su detención.

Familiares de la joven confirmaron que falleció este viernes 16 de septiembre en el Hospital Kasra, de Teherán, como consecuencia de un ataque al corazón y coma cerebral, estado en el que permaneció durante varios días tras su arresto.

“Mahsa Amini, que entró en coma luego de ser detenida por una patrulla de la moral, ha muerto”, informó en una breve noticia el diario reformista ‘Etemad’, que citó a un tío de la víctima.

Pero no fue así. Alrededor de dos horas después del arresto, Mahsa terminó en un hospital. Los médicos le informaron a sus seres queridos que tenía muerte cerebral.

La familia, originaria de Saqqez, en el occidente del país, había llegado a la capital de vacaciones.

«Cuando llegué al edificio, vi a 60 o 70 personas llevando ropa para las mujeres detenidas en el interior. Algunas de ellas fueron liberadas y entonces empezamos a escuchar gritos adentro. Golpeamos a las puertas y entonces salieron agentes a pegarnos con bates y gas pimienta”, continúa Kiarash, que en ese momento vio cómo del interior de la comisaría salía una ambulancia. En el interior se encontraba su hermana.

Las autoridades no han esclarecido qué le ocurrió a Mahsa Amini durante el tiempo en el que permaneció en manos de los oficiales. Sin embargo, activistas y usuarios en redes sociales denuncian que la mujer habría sido víctima de una “brutal golpiza”.

Hasta el jueves 15 de septiembre, dos días después de ser detenida e internada en el centro médico, la Policía confirmó su arresto mediante un comunicado, en el que señaló que fue detenida para “explicarle las normas de vestimenta”.

“La Policía dice que Mahsa Amini sufrió un ataque al corazón después de ser llevada a la estación de policía», informó la televisión estatal, rechazando las acusaciones de que la mujer habría sido golpeada.

Amnistía Internacional indicó que la muerte de la joven iraní es sospechosa y exigió una investigación completa.

“Las circunstancias que llevaron a la muerte sospechosa bajo custodia de la joven de 22 años, Mahsa Amini, que incluyen denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia, deben investigarse penalmente”, afirmó la organización defensora de derechos humanos, a través de sus redes sociales.

The circumstances leading to the suspicious death in custody of 22-year-old young woman Mahsa Amini, which include allegations of torture and other ill-treatment in custody, must be criminally investigated. 1/2 pic.twitter.com/pcAVeTWUnW