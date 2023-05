México aseguró que sólo recibirá a 1.000 migrantes por día que expulse Estados Unidos, tras el fin del Título 42 y la entrada en vigencia del Título 8 este viernes 12 de mayo.

El canciller de este país, Marcelo Ebrard, aseguró en una rueda de prensa que «México les hace saber que no podría en ningún caso recibir a más de 1.000 personas en un solo día, no podríamos, no tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos y eso estaba vigente, no de ahora, desde el Título 42. Ellos lo saben, no vamos a aceptar más de ese número porque no podríamos”, reiteró en declaraciones que recogió la agencia española Efe.

Ebrard detalló que el mismo jueves 11 de mayo, cuando expiró el Título 42, una norma que empleó el gobierno de Donald Trump y después el de Joe Biden, recibieron a 942 migrantes expulsados de territorio estadounidense.

El funcionario dijo que su país se opone a estas normas de endurecimiento de políticas migratorias por parte de Estados Unidos, pero dijo que respetaban su aplicación. Al finalizar el Título 42, más de 26 mil personas se encontraban en la frontera entre México y Estados Unidos.

Este último país anunció que a partir del viernes quienes deseen ingresar a Estados Unidos deben antes haber pedido asilo en una tercera nación, demostrar que los rechazaron y deben tomar una cita en una aplicación llamada CBP One, donde llenarán un formulario y le asignarán una fecha para acudir ante las autoridades migratorias, que decidirán si es elegible o no al asilo.

Te contamos: Cómo está la frontera sur de Estados Unidos un día después del fin del Título 42

Panamá también se prepara

En Panamá, donde este año han cruzado 145 mil personas por el tapón del Darién, también se preparan ante un posible aumento del flujo migratorio de personas que quieren llegar a Estados Unidos.

«Ahora, con el cambio del Título 42 y el Título 8, nosotros debemos prepararnos para cualquier efecto que tenga ese cambio en los EE.UU., y en eso estamos hoy, evaluando, viendo esas capacidades que tenemos», dijo el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, durante un recorrido por el Tapón del Darién este 12 de mayo.

Todavía vemos un flujo de migrantes que viene en aumento», dijo Pino, que recordó que el año pasado Panamá recibió en sus estaciones migratorias a casi 250.000 personas en movilidad, una cifra inédita y que se podría duplicar este año si se mantiene el ritmo de llegadas.