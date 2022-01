Matan a periodista mexicana en Tijuana, la tercera asesinada en enero

La periodista Lourdes Maldonado se convirtió este domingo, 23 de enero, en la segunda periodista mexicana asesinada en una semana en Tijuana, ciudad fronteriza con California, y la tercera en todo el país tan solo en enero.



De acuerdo a los primeros informes policiacos, fue después de las 18.40 (00.40 GMT) de este domingo cuando Lourdes Maldonado llegaba a su casa en el fraccionamiento Santa Fe, al interior de la privada Chalco, en un vehículo tipo sedán.



Vecinos de la periodista primero reportaron un estruendo de cohetes, pero al salir encontraron a la comunicadora herida de bala en el asiento del piloto, por lo que pidieron la presencia de las autoridades.



Los primeros en llegar a la escena del crimen fueron elementos de la policía municipal y posteriormente paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes declararon sin vida a Maldonado.



También llegaron funcionarios de la Guardia Nacional para resguardar la zona.



Lourdes Maldonado pertenecía al programa de Protección para Periodistas de Baja California, pero la vigilancia que se le brindó no fue permanente.



Su ingreso a dicho programa fue por temor a un problema legal que sostenía con el exgobernador Jaime Bonilla, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



Incluso, Maldonado acudió en marzo de 2019 a la conferencia diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México, donde denunció que su vida estaba en peligro en medio del pleito con Bonilla, entonces senador con licencia.



«Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con él», manifestó ante el mandatario.



El pasado jueves, Maldonado había hecho pública su victoria sobre la demanda laboral interpuesta en contra de la empresa Primer Sistema de Noticias (PSN) propiedad del exgobernador Bonilla.



Ella es la segunda periodista asesinada en Tijuana en este 2022, después del fotoperiodista Margarito Martínez, quien el 17 de enero fue atacado a tiros cuando subía a su vehículo en su casa en el barrio Camino Verde.



Además, el 10 de enero asesinaron en Veracruz, estado del oriente de México, al periodista José Luis Gamboa Arenas, director del medio digital Inforegio, donde daba difusión a problemas de inseguridad y política.



El sábado, Maldonado había tomado el micrófono para expresar sus condolencias por la muerte de Martínez, en una vigilia realizada por periodistas organizados en el Monumento a México de Tijuana.



Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), al menos siete periodistas fueron asesinados en México en 2021, lo que lo transforma «en el más mortífero del mundo para la prensa».



México ocupa el puesto 143 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de RSF.

Investigarán el asesinato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó este lunes que se investigará el asesinato de la periodista mexicana Lourdes Maldonado.



«Duele mucho lo que pasó en Tijuana, vamos a llevar a cabo toda la investigación«, afirmó el mandatario en su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.



El presidente recordó este lunes que la periodista había estado en 2019 en su conferencia de prensa para hacer la denuncia contra la empresa de Bonilla y recalcó que su Gobierno estuvo en comunicación con ella «porque no era un asunto de amenazas, de violencia. Se le ayudó y garantizó que su demanda fuese atendida, incluso había ganado ya su demanda», dijo.



Sin embargo, dijo que se no se puede «en automático» vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, por lo que reiteró que se llevará a cabo la investigación sobre el caso.



«Hay que ver el móvil, si hay vinculación con la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables. Verlo con mucha responsabilidad, aunque sea redundante, quiénes fueron, si hay autores intelectuales, quiénes son los autores materiales», afirmó.



Agregó que no se permitirá la impunidad pues una característica de su gobierno es que «no haya impunidad, que todos estos crímenes sean atendido, se investigue y se encuentre a los responsables y culpables y vamos a estar informando sobre este caso», destacó.