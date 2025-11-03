La líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, pronunciará su primer discurso público internacional tras la distinción otorgada el 10 de octubre por su lucha democrática en Venezuela. Lo hará de forma virtual en el America Business Forum (ABF) 2025, el encuentro de liderazgo global que reunirá en Miami a figuras como Donald Trump, Javier Milei, Lionel Messi, Will Smith y CEOs de JPMorgan, Google y Citadel.

El America Business Forum es considerado el principal encuentro de liderazgo global en América Latina. Además de Machado, Milei y Trump, estarán Gianni Infantino, presidente de la FIFA; y Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio.

También participarán figuras del deporte y el entretenimiento. Entre ellos, el extenista Rafael Nadal y Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1. La diversidad de los asistentes refuerza el carácter interdisciplinario del foro.

Se abordarán temas de política, economía, tecnología, sostenibilidad y liderazgo. El America Business Forum se ha consolidado como una plataforma de diálogo entre líderes políticos, empresariales y culturales. Su objetivo es trazar una hoja de ruta para el desarrollo sostenible de la región.

La presencia conjunta de Trump, Messi, Machado y Milei genera gran expectativa mediática y política. El foro llega en un momento de cambios profundos en la geopolítica latinoamericana, donde el liderazgo y la estabilidad regional son temas centrales.

Desde su creación en 2016, el America Business Forum se consolidó como una de las cumbres de líderes más influyentes del mundo, en la que son convocados jefes de Estado, CEOs de compañías globales, referentes culturales y distintos emprendedores. En esta oportunidad, el evento será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

El lema de este año es “The World Meets in America” (“El mundo se reúne en América”, en español).

El importante evento tiene fecha a realizarse el próximo 5 y 6 de noviembre. El valor de las entradas oscila entre los US$100 y los US$10.000, según figura en el sitio web oficial del foro.

Con sede en la popular ciudad de Estados Unidos, se realizará en el Kaseya Center, estadio de los Miami Heat, el equipo de básquet más popular de la zona