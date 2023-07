Justicia de EEUU retira cargos por narcoterrorismo a Clíver Alcalá Cordones

La Justicia de Estados Unidos anunció el retiro de los cargos de narcoterrorismo impuestos contra el exmilitar venezolano Clíver Alcalá Cordones.

«Los fiscales federales retiran los cargos de narcoterrorismo contra el exgeneral venezolano Cliver Alcala», informó el periodista de la agencia de noticias AP, Joshua Goodman.

«Alcalá, quien años más tarde lideró un esfuerzo para derrocar a Nicolás Maduro con varios boinas verdes estadounidenses, se declaró culpable de delitos menores de ayudar a una organización terrorista extranjera», acotó el periodista.

“Bajo los cargos originales por los que ha estado detenido durante más de tres años desde su entrega voluntaria, enfrentaba una sentencia mínima obligatoria de 50 años de prisión si era declarado culpable. Ahora no enfrenta un mínimo obligatorio”, fue la reacción de los abogados defensores del exmilitar.



En marzo de 2020, Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses luego de que ofrecieran una recompensa de USD$ 10 millones de dólares por su captura.​ Actualmente se encuentra en una prisión de Nueva York a la espera de su sentencia.

Para el año 2013 terminó su carrera militar y empezó a criticar al gobierno de Nicolás Maduro. En el 2019 declaró su apoyo al líder opositor Juan Guaidó.



En marzo de 2020, Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses luego de que ofrecieran una recompensa de USD$ 10 millones de dólares por su captura.​ Actualmente, se encuentra en una prisión de Nueva York a la espera de su sentencia.

Alcala’s Attorneys: “Under the original charges for which he has been detained for more than three years since his voluntary surrender, he was facing a mandatory minimum sentence of 50 years’ imprisonment if convicted…He now faces no mandatory minimum.” https://t.co/DjJ22hCOZz pic.twitter.com/XMeGvj094r