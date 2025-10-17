El comandante militar que dirige los crecientes ataques del Pentágono contra embarcaciones en el mar Caribe que, según la administración Trump, transportan drogas, anunció renuncia al componente armado.

El oficial, almirante Alvin Holsey, deja su trabajo como jefe del Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa todas las operaciones en América Central y del Sur, incluso cuando el Pentágono ha reunido rápidamente unos 10.000 efectivos en la región en lo que dice es una importante misión antidrogas y antiterrorismo.

No estaba claro por qué el almirante Holsey se marcha repentinamente, afirma una nota de The New York Times, a menos de un año de lo que normalmente es un puesto de tres años, y en medio de la mayor operación en sus 37 años de carrera. Sin embargo, un funcionario estadounidense en activo y uno anterior, quienes hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos de personal, afirmaron que el almirante Holsey había expresado su preocupación por la misión y los ataques a los presuntos barcos con narcotraficantes.

En un comunicado en redes sociales, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, no mencionó ninguna fricción con su comandante de cuatro estrellas. «En nombre del Departamento de Guerra», declaró el Sr. Hegseth, usando el nombre del departamento que ahora prefiere, «expresamos nuestra más profunda gratitud al almirante Alvin Holsey por sus más de 37 años de distinguido servicio a nuestra nación, ya que planea retirarse a finales de año».

El almirante Holsey tampoco expresó públicamente ninguna objeción política, instando a los 1.200 militares y civiles de su comando en una declaración: «¡Sigan cargando!».

Pero otros funcionarios del Pentágono y del Capitolio dijeron que los elogios enmascaraban tensiones políticas reales respecto de Venezuela que el almirante y su jefe civil estaban tratando de ocultar.

“Antes de Trump, no puedo pensar en un comandante combatiente que dejara su puesto antes de tiempo, nunca”, dijo el representante Adam Smith de Washington, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

El senador Jack Reed de Rhode Island, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, fue aún más directo en sus críticas.

“En un momento en que las fuerzas estadounidenses se están concentrando en todo el Caribe y las tensiones con Venezuela están en su punto álgido, la salida de nuestro principal comandante militar en la región envía una señal alarmante de inestabilidad dentro de la cadena de mando”, dijo Reed en un comunicado.