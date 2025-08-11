Israel mata a cinco periodistas de la cadena Al Jazeera en un ataque deliberado en Gaza

Cinco periodistas de Al Jazeera murieron en un ataque israelí cerca del hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, según informó la cadena con sede en Qatar.

Los corresponsales Anas al-Sharif y Mohammed Qreiqeh, además de los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa, se encontraban en una carpa para periodistas en la entrada principal del hospital cuando fue atacada, informó Al Jazeera.

El canal de noticias emitió un comunicado en que calificó el hecho de «asesinato selectivo» y «otro ataque flagrante y premeditado a la libertad de prensa».

Poco después, el Ejército israelí confirmó que había atacado a Anas al-Sharif y lo acusó en Telegram de haber «ejercido como jefe de una célula terrorista de Hamás».

Las fuerzas armadas israelíes no mencionaron a ninguno de los otros periodistas que murieron.

En los últimos minutos la agencia de noticias Reuters informó que otro periodista Mohammad al-Khaldi, también murió en el ataque, aunque no trabajaba para Al Jazeera sino para diversos medios.

A lo largo de la guerra, Israel no ha permitido la entrada de periodistas internacionales en Gaza para informar libremente. Por ello, muchos medios de comunicación dependen de reporteros locales dentro de Gaza para su cobertura.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización civil internacional de defensa de la libertad de prensa,186 periodistas han muerto desde el inicio de la ofensiva militar de Israel en Gaza en octubre de 2023.

«Nunca antes visto»

El director editorial de Al Jazeera, Mohamed Moawad, declaró a la BBC que al-Sharif era un periodista acreditado que se había convertido en «la única voz» para que el mundo supiera lo que estaba ocurriendo en la Franja de Gaza.

«Fueron atacados en su tienda de campaña, no estaban cubriendo desde el frente», dijo Moawad sobre el ataque israelí.

«El hecho es que el Gobierno israelí quiere silenciar la cobertura de cualquier canal de información desde el interior de Gaza», declaró al programa «The Newsroom» de la BBC.

«Esto es algo que no había visto antes en la historia moderna».

El gobierno israelí ha dado orden de tomar la ciudad de Gaza pese a las advertencias internacionales. Foto: Getty Images

Al-Sharif, de 28 años, pareció haber estado publicando en X momentos antes de su muerte, en mensajes en los que advirtió del intenso bombardeo israelí en la ciudad de Gaza. Un mensaje que fue publicado después de que se informara de su fallecimiento fue aparentemente preescrito y publicado por un amigo.

En dos videos de las secuelas del ataque, que han sido confirmados por BBC Verify, se puede ver a hombres cargando los cuerpos de los que murieron. Algunos gritan el nombre de Mohammed Qreiqeh, y un hombre que lleva un chaleco de prensa dice que uno de los cuerpos es el de Anas al-Sharif.

El comunicado de ejército israelí acusó a al-Sharif de hacerse pasar por periodista y de ser «responsable de fomentar ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel». Afirmó que ya había «revelado información de inteligencia» que confirmaba su afiliación militar, entre la que había «listas de cursos de entrenamiento terrorista».

«Antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar los daños a civiles, incluyendo el uso de munición precisa, vigilancia aérea e inteligencia adicional», añadió el comunicado.

El mes pasado, la cadena de medios Al Jazeera, junto con las Naciones Unidas y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), emitieron comunicados separados pidiendo la protección de al-Sharif. La cadena denunció «esfuerzos implacables» por parte del ejército israelí para una «campaña de incitación en curso dirigida a los corresponsales y periodistas de Al Jazeera en la Franja de Gaza».

«La cadena considera esta incitación un intento peligroso de justificar los ataques a sus periodistas en el terreno», añadió.

La noticia de la muerte de los periodistas de Al Jazeera llega al día siguiente de que el Ejecutivo israelí aprobara el inicio de una ofensiva para la toma de la ciudad de Gaza, lo que ha suscitado críticas de varios países, protestas dentro de Israel y preocupación de organismos internacionales por un posible agravamiento de la situación humanitaria en la franja de Gaza.

*Reporte adicional de Shayan Sardarizadeh, BBC Verify