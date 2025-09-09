Israel lanza un ataque contra el equipo negociador de Hamás en la capital de Qatar

Israel llevó a cabo este martes un ataque contra altos mandos de Hamás en la capital de Qatar, Doha.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó que autorizó un ataque «de precisión quirúrgica» contra los líderes del grupo palestino.

El ejército de Israel señaló que este tuvo como objetivo a «los directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre» en Israel.

«Al inicio de la guerra, Israel dijo que daría con los responsables de ese horror. Hoy, Israel y yo hemos cumplido esa promesa», afirmó Netanyahu.

El anuncio del ataque se dio a pocos minutos de que se reportaran explosiones y se viera humo elevándose sobre la capital qatarí.

Un funcionario de Hamás confirmó a la BBC que su delegación negociadora fue objeto de un ataque durante una reunión en Doha.

Un comunicado de Hamás posterior, sin embargo, señaló que los negociadores sobrevivieron al ataque, pero seis personas fallecieron, información que no ha sido confirmada por otras fuentes.

De acuerdo con información de Hamás, entre los fallecidos están Abu Yahya, hijo de uno de los líderes grupo, y Mohammed Al-Humaidi, miembro de las fuerzas de seguridad de Qatar.

El equipo de Hamás que participa de las negociaciones para lograr un alto el fuego en Gaza está radicado en la capital qatarí.

El comunicado de Hamás tras el ataque señaló que los hechos «confirman sin lugar a dudas que Netanyahu y su gobierno no quieren llegar a ningún acuerdo».

Qatar actúa como mediador entre Israel y Hamás y ha acogido negociaciones entre ambas partes desde octubre de 2023.

Medios israelíes informan que el ataque involucró a 15 aviones de combate israelíes, que dispararon 10 municiones contra un solo objetivo.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, condenó «en los términos más enérgicos posibles» el ataque del que se responsabilizó Israel.

El funcionario afirmó que el ataque alcanzó un edificio residencial «donde viven varios miembros de la oficina política de Hamás» y agregó que constituye una «flagrante violación» del derecho internacional, así como una «grave amenaza» para los habitantes de Qatar.

Imagen que muestran los daños causados ​​a un edificio tras los ataques en Doha. Foto: Reuters

«El Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque y afirma que no tolerará este comportamiento imprudente de Israel y la continua alteración de la seguridad de la región, ni ninguna acción dirigida contra su seguridad y soberanía», concluye la declaración.

Mientras, el Secretario General de la ONU, António Guterres, condenó «esta flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Qatar».

En una rueda de prensa poco después del ataque, Guterres dijo que «todas las partes deben trabajar para lograr un alto el fuego permanente, no para destruirlo».

Otros líderes mundiales como el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, condenaron el ataque en Doha.

El fin de semana pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzó su «última advertencia» a Hamás para que aceptara un acuerdo de alto el fuego y el intercambio de rehenes.

Hamás declaró posteriormente que había recibido algunas ideas de Estados Unidos a través de mediadores y que estaba discutiendo maneras de desarrollarlas.

El primer ministro Netanyahu señaló este martes que la guerra en Gaza puede «terminar inmediatamente» si Hamás acepta la propuesta de Donald Trump e instó a los civiles en Gaza a «hacer la paz».

En sus declaraciones posteriores al ataque, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se refirió a Qatar como un «aliado cercano y amigo» de EE.UU. y dijo que el presidente Trump «lamenta profundamente el lugar en el que se ha producido este ataque».

«Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado del sufrimiento de los habitantes de Gaza, es un objetivo que vale la pena», agregó Leavitt.

En palabras del corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, «los qataríes están furiosos por este ataque» y tendrán «algunas preguntas difíciles para Washington», que estaba enterado de antemano de la operación.

«Israel asume toda la responsabilidad»

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que «la acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente».

«Israel la inició, la llevó a cabo, e Israel asume toda la responsabilidad», afirma en un comunicado.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó a la BBC que la administración Trump fue «notificada» sobre el ataque israelí a Doha antes de que se produjera.

El ataque de Israel a Qatar, un importante aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN, planteó de inmediato dudas sobre el nivel de implicación de Estados Unidos, sobre todo considerando los aproximadamente 10.000 militares estadounidenses estacionados en el país.

Imagen de una explosión en el lugar del ataque israelí. Foto: Getty Images

El presidente de la autoridad palestina Mahmud Abás afirmó que el ataque israelí contra Doha constituye una «flagrante violación del derecho internacional y una escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad regionales».

En un comunicado en X, Abás enfatizó «la importancia de detener de inmediato esta escalada» y advirtió que su continuación «tendría repercusiones no solo en la región, sino en todo el mundo».

Mientras, el Ministerio de Exteriores de Arabia Saudita dijo que «condena y denuncia, con la mayor firmeza, la brutal agresión israelí y la flagrante violación de la soberanía del Estado de Qatar».

«El Reino reafirma su plena solidaridad y apoyo a Qatar, poniendo a su disposición todos sus recursos para asistirlo en cualquier medida que pueda adoptar, al tiempo que advierte de las graves consecuencias de los persistentes ataques criminales de la ocupación israelí y sus flagrantes violaciones de los principios del derecho internacional y de todas las normas internacionales», señaló en un comunicado en X.

El gobierno de Irán también condenó el ataque.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, dijo en la televisión estatal que la acción constituye una «flagrante violación del derecho internacional» y una «vulneración de la soberanía nacional de Qatar y de los negociadores palestinos».

Debe servir como una «seria advertencia para la región y la comunidad internacional», añadió el portavoz.

Se escucharon explosiones en la capital de Qatar, Doha. En el horizonte se ve una columna de humo. Foto: Reuters

«Un precedente preocupante»

Frank Gardner, corresponsal de Seguridad de la BBC

Este ataque de Israel contra los líderes de Hamás en Qatar es exactamente lo que muchos temían que sucediera, dada la determinación de algunos miembros del gobierno israelí de continuar una campaña de «ajuste de cuentas» por la incursión liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel.

Visto desde esa perspectiva, este ataque es el último golpe de Israel contra sus enemigos, ya sea en Gaza, Líbano, Siria, Irán, Yemen y ahora Qatar.

También sienta un precedente preocupante para futuras conversaciones y negociaciones de paz.

Ahora hay varias preguntas que requieren respuesta. ¿Qué sabía Estados Unidos de antemano sobre este ataque?

Si sabía que se avecinaba entonces, dado que se trataba de un ataque contra territorio soberano de Qatar, ¿cómo afectará esto a la enorme base aérea estadounidense en ese país? ¿Cómo afectará las relaciones de Estados Unidos con todos sus aliados árabes del Golfo?

Si Qatar, que albergó las conversaciones de paz entre Estados Unidos y los talibanes antes de 2021, no es un lugar seguro, ¿qué lugar seguro hay?