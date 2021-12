Identifican a un guerrillero de las FARC entre grupo de migrantes en EEUU

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos encontraron, entre un grupo de personas sin documentación detenidos en la frontera sur de Texas, a un colombiano que fue identificado como miembro de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó este miércoles 8 de diciembre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La agencia explicó en un comunicado que agentes de la Estación de Patrulla Fronteriza de McAllen, Texas, se encontraron con un grupo de 42 migrantes cerca del área de Hidalgo.



Tras la investigación de antecedentes, las autoridades federales encontraron que un migrante colombiano de 38 años estaba clasificado como un guerrillero miembro de las FARC.



El nombre del colombiano no fue revelado por la autoridad migratoria.



El pasado 30 de noviembre el Departamento de Estado de EE.UU. anunció la retirada de las extintas FARC de su lista negra de grupos terroristas, de la que formaba parte desde 1997, al asegurar que «ya no existe como organización unificada”.



El Departamento de Estado aclaró, no obstante, que la decisión no elimina cargos en EE.UU. por narcotráfico y otros crímenes que existan o puedan surgir en el futuro contra exmiembros de las FARC.



Asimismo, la institución señaló que ha incluido en la lista de organizaciones terroristas a dos grupos asociados: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y a la agrupación Segunda Marquetalia.

Foto referencial; Archivo Efecto Cocuyo