Guatemala aclara que no firmó comunicado de la Celac tras reunión de cancilleres por despliegue de EEUU

El gobierno de Guatemala anunció que ese país centroamericano no firmó el último comunicado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), tras una reunión extraordinaria de cancilleres celebrada esta semana para tratar el despliegue militar de Estados en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

A través de un comunicado, critican a la presidencia pro témpore de la organización, que encabeza Colombia, al recriminarle no haya seguidos los pasos ni métodos para fijar una posición común.

«Lamentamos que la Presidencia Pro Témpore (PPT) no haya respetado la práctica usual para la adopción de decisiones, no se hayan seguido los métodos de trabajo y procedimientos, y que se haya publicado en redes sociales un texto que no haya sido adoptado o consensuado por los países miembros de la Celac», dijo la Cancillería guatemalteca en un comunicado.

Guatemala se queja ante la Celac

Pidieron que se elimine el nombre del país de ese comunicado al que no se adherirá el gobierno de Bernardo Arévalo, crítico con la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela.

«Guatemala estaba considerando las propuestas presentadas por algunos países, en aras de buscar un consenso y un texto que recogiera las diversas posiciones que se presentan en el marco de la Celac», reiteraron.

Además, manifestaron que se le informó a la PPT «la necesidad de aplicar procedimientos aprobados»; es decir, que los documentos antes de publicarse se deben consultar con los países miembros del foro regional y que estos deben aprobarlos o no.

Este lunes 1 de septiembre, Colombia convocó a una reunión extraordinaria de cancilleres para debatir el despliegue militar de EEUU en el Caribe. La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, expresó que en la región se rechazaba «la lógica de la intervención», mientras que su par venezolano, Yván Gil, denunció que EEUU estaba preparado «para invadir» Venezuela y dijo que había 1.200 misiles en esos barcos.

Las tensiones entre Caracas y Washington aumentaron el martes después de que Donald Trump anunció que fuerzas del Comando Sur destruyeron una embarcación que salió de Venezuela con un cargamento de drogas. En ella, según la versión del republicano, iban 11 «terroristas a bordo» que murieron tras «un ataque de precisión».

Este jueves, el Pentágono acusó a la gestión de Maduro de provocar a su país por el sobrevuelo de dos F-16 sobre un buque de guerra que EEUU envió al Caribe.