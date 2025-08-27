Guardia Costera anuncia “incautación histórica” de drogas en el Caribe y Pacífico, incluso cerca de Venezuela

La Guardia Costera de Estados Unidos destacó que desde el pasado mes de junio y hasta principios de agosto logró una “incautación histórica” de drogas en aguas del mar Caribe y el océano Pacífico oriental, que incluyó tres localidades cercanas a Venezuela.

En un balance que ofrecieron en su sitio web, con fecha del 25 de agosto, destacan decomisos cerca de Aragua, el pasado 3 de julio, donde un equipo de la Fuerza de Interdicción de Narcóticos, a bordo de un buque de Países Bajos, localizó 2.500 kilos de cocaína, específicamente a 24 kilómetros de las costas aragüeñas.

También en julio, el día 11, detectaron una lancha a 27 kilómetros de Falcón, donde incautaron 4.000 kilos de marihuana, mientras que el pasado 2 de agosto, en aguas a 84 kilómetros de Carabobo, interceptaron una embarcación en la que transportaban 1.280 kilos de marihuana.

“La Guardia Costera de los EE. UU., en colaboración con nuestros socios federales, del Departamento de Defensa e internacionales, está descargando 27,000 kilos de cocaína, lo que representa una victoria significativa en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, lo que pone de relieve nuestro firme compromiso de proteger a la nación del tráfico ilícito y sus devastadores efectos”, declaró el Contralmirante Adam Chamie, comandante del Distrito Sudeste de la Guardia Costera en el sitio web de este organismo.

Dónde incautó la droga la Guardia Costera

En total, incautaron 34,5 toneladas de narcóticos, entre cocaína y marihuana, en aguas de países como Ecuador, República Dominicana, Bonaire, México, Jamaica, Aruba, Curazao y Haití.

Chamie destacó que ese total representaba “23 millones de dosis letales de cocaína incautadas por la Guardia Costera de los EE. UU. y nuestros socios son suficientes para causar una sobredosis fatal a toda la población del estado de Florida, lo que pone de relieve la inmensa amenaza que representa el narcotráfico transnacional para nuestra nación”.

Estos operativos fueron 19 interdicciones en aguas internacionales del Pacífico Oriental y el mar Caribe. La mayor cantidad fue de cocaína con 28 mil kilos y el resto fue marihuana.

Estos anuncios se producen después del despliegue militar que EEUU comenzará en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, que incluye la movilización de buques de guerra, de asalto anfibio, un submarino de propulsión nuclear, aeronaves de vigilancia, así como más de 4 mil infantes de Marina. La justificación es la de «usar todo su poder» para frenar el flujo de drogas hacia ese país.

Tal movilización es condenada por la gestión de Nicolás Maduro y sus socios en la región como Bolivia, Colombia, Brasil, Cuba, además de China e Irán fuera del continente americano.

Este martes, la representación de Miraflores en la ONU denunció que el envío de un buque de propulsión nuclear viola los tratados de finales de la década de 1960 cuando América Latina y el Caribe se declaró una zona libre de armas nucleares.