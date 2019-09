Giammattei desconocerá relación con Venezuela cuando sea presidente - Efecto Cocuyo

El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este domingo, 8 de septiembre, que cuando asuma el cargo desconocerá cualquier tipo de relación con el gobierno que dirige el «usurpador» Nicolás Maduro.



«Desconoceremos total y absolutamente cualquier relación comercial y de cualquier índole con el Gobierno o con el usurpador que está hoy ostentado un cargo que no le corresponde, el señor Nicolás Maduro», dijo Giammattei en una conferencia de prensa después de una gira por Estados Unidos.



El presidente electo de Guatemala contó que durante esta semana tuvo varias reuniones con funcionarios estadounidenses, entre ellas con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, con quien habló de temas como Venezuela, el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y la migración.



Precisamente en el tema de la crisis sociopolítica que vive Venezuela, Giammattei insistió en que reconoce a Juan Guaidó como presidente de ese país y avanzó el manejo de la política internacional después de que asuma el cargo, el 14 de enero, en sustitución de Jimmy Morales.



Pero en este sentido sí prometió que Guatemala llevará «una voz cantante» en el Grupo de Lima y en la Organización de Estados Americanos (OEA) para la aplicación de la carta democrática de este organismo.



«Vamos a hacer todo lo posible y como se lo expresé al señor Pompeo ojalá que la reacción de la comunidad internacional no vaya a ser tan tardía como fue en Uganda», proclamó, y agregó que espera que la crisis no alcance tal «magnitud» que cuando el mundo reaccione sea «demasiado tarde» porque ya los venezolanos están «huyendo despavoridos» del «régimen».



Giammattei reiteró que cuando sea presidente solo reconocerán en el Gobierno de Guaidó todas sus «acciones sociales, políticas y económicas», aunque no entró en detalles sobre si Guatemala jugará algún papel más específico en esta situación.



Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, atraviesa una acuciante crisis que se agudizó en enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Juan Guaidó proclamó un Gobierno interino.



Guaidó cuenta con el apoyo de más de 50 Gobiernos, con el de Estados Unidos a la cabeza, pese a que no controla la burocracia o las Fuerzas Armadas del país.



En la conferencia de prensa de este domingo, el presidente electo de Guatemala también indicó que durante su visita a Estados Unidos solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo la ampliación de un plazo para la aprobación de un préstamo de 60 millones de dólares para el Ministerio Público.



Además, expresó su deseo de que en las próximas semanas esté listo el plan de desarrollo para la zona fronteriza con México y que así pueda ser discutido con el presidente mexicano, Manuel López Obrador, en una reunión el próximo 20 de septiembre en la ciudad de Mérida.

Con información y foto de Efe