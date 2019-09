Exilio en Miami lanza campaña que pide "coalición militar humanitaria" - Efecto Cocuyo

Grupos del exilio venezolano en Florida, Estados Unidos, lanzaron este lunes la campaña R2P Now Venezuela por la conformación de una «Coalición Militar Humanitaria de Paz» que permita y acompañe el ingreso de ayuda humanitaria al país.



Esta iniciativa civil insta además a la comunidad internacional a proteger a la sociedad venezolana «de los crímenes» del régimen del gobernante Nicolás Maduro, amparada en un principio de responsabilidad de la ONU.



«Exigimos a las organizaciones regionales (OEA) y mundiales (ONU) hacer efectivo el tercer pilar del principio de Responsabilidad de Protección (R2P) y a tal efecto, autoricen la designación de una Misión Humanitaria de Estabilización, acompañada por una Fuerza Multinacional Interina que la asista», urgió Boris Noguera, de Freedom, Education & Democracy in the Americas (Fediam).



Los impulsores de la campaña señalaron este lunes, 9 de septiembre, en un comunicado que se acogen al principio de la «Responsabilidad de Proteger suscrito en la plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2005″.



«Es imperante que todos los venezolanos nos sumemos a esta campaña, enviando videos, imprimiendo las cartas, haciendo manifestaciones, para llamar la atención de la comunidad internacional», manifestó por su parte José Antonio Colina presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).



Colina insiste en la necesidad de «una coalición militar extranjera con la finalidad de proteger a la sociedad venezolana del atropello de un régimen nefasto».



R2PnowVenezuela busca además a través de las redes sociales unir a los venezolanos en otros países para «concientizar a sus comunidades sobre los distintos esfuerzos que los venezolanos han impulsado para tratar de poner fin, sin éxito, a la tragedia que los aqueja».



La coalición incluye también la Red de Participación Ciudadana, Compromiso Ciudadano, y Acción Ciudadana, así como a los activistas Enrique Aristeguieta, Orlando Urdaneta, Napoleón Bravo, Pablo Aure, Abelardo Izaguirre, Ángela Zago, Azabache, OneChot, el Padre Palmar y Mingo.



Dimitry Belov, de Compromiso Ciudadano, recordó que R2P (la Responsabilidad de Proteger) es un fundamento basado en la Declaración de los Derechos Humanos, en la Convención de Viena y el Estatuto de Roma.



«La ventaja de este principio es que puede aplicarse a través de los mecanismos regionales de cooperación recíproca en caso de hambruna o peligro de genocidio», precisó.

Con información de Efe/ Foto: Venezuela al Día